Randalierer erwischt Bautzen. Eine Polizeistreife hat in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bautzen einen betrunkenen Randalierer geschnappt. Die Beamten sahen den Täter, als er am Dienstag kurz nach Mitternacht an einer Bushaltestelle eine Scheibe einschlug. Der 27-jährige Bautzener versuchte vergeblich, vor den Polizisten zu flüchten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Schaden an der zertrümmerten Scheibe beträgt etwa 1000 Euro.

AfD-Büro mit Steinen beworfen Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte die Fassade des AfD-Parteibüros in der Bautzener Heringstraße mit Steinen und mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln beworfen. Dabei wurden mehrere Scheiben beschädigt sowie die Fassade mit roter und blauer Farbe beschmiert. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Transporter aufgebrochen Göda. Zwischen Freitagmittag und Montagvormittag sind Unbekannte an der Kurze Gasse in Göda in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Was die Täter an dem mit Unrat beladenen VW-Transporter vom Typ LT 28 sowie dem alten Peugeot gereizt hatte, blieb unklar. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 1000 Euro.

Citroen beschädigt Radeberg. In der Pillnitzer Straße in Radeberg ist in der Nacht zum Montage ein Citroen Cactus beschädigt worden. Das Auto war an der Pillnitzer Straße abgestellt. Unbekannte bauten das Glas eines Autospiegels aus beschädigten den Lack der Heckklappe. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Einbruch in Kiosk Kamenz. Am zweiten Weihnachtsfeiertag suchten Einbrecher den Bahnhofskiosk in Kamenz heim. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude, bis in den Verkaufsraum kamen sie jedoch nicht. Offenbar ohne Beute machten sie sich von dannen. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Gesuchter Pole entdeckt Bautzen. Bei der Kontrolle eines Fernreisebusses auf der Autobahn bei Bautzen hat die Polizei einen Polen festgestellt, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Gegen den 25-jährigen Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Erschleichens von Leistungen vor. Der Haftbefehl war ausgelegt auf 15 Tage Haft oder die Erstattung von 225 Euro plus 73,50 Euro Kosten. Da der Mann nicht zahlen konnte, wurde er noch am selben Tag in die JVA Bautzen eingeliefert.