Lkw fahren lieber wieder die alte B 98 Ampeln und Bahnschranken an der Ortsumgehung nerven viele Trucker – die Bürger der Lärm.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Wozu ist denn die Umgehungsstraße da, wenn die Lkw trotzdem durch Folbern fahren? Eine Frage, die in mancher Bürger- oder Marktsprechstunde der Partei Die Linke gestellt wurde. So schildert es die Großenhainer Landtagsabgeordnete Kerstin Lauterbach (Die Linke), die übrigen selbst in Folbern wohnt und das Problem sozusagen selbst vor der Haustür hat.

Die Stadträte der Partei wollen dieser Frage jetzt noch einmal auf den Grund gehen. Dazu fand jüngst ein Gespräch im Rathaus statt. Ohne im Vorfeld Versprechen zu machen, soll noch einmal objektiv der Sachverhalt geprüft werden. Dazu gehören unter anderem eine Verkehrszählung in den Sommermonaten sowie die Abwägung aller bestehenden Gesetzlichkeiten. Danach erfolgt eine Information im Ortschaftsrat. Das Problem ist, dass eigentlich mit Bau der Ortsumgehung auch avisiert war, eine Tempo- und Tonnagebegrenzung an der alten B98 anzubringen. Dazu kam es nicht, weil die Zahl der Fahrzeuge das nicht rechtfertigte, so die Verkehrsbehörde damals. Inzwischen scheint es aber so zu sein, dass viele Lkw-Fahrer lieber wieder die bisherige B 98 durch den Ort nutzen, als sich über die Ortsumfahrung zu quälen und an Ampelkreuzung oder Bahnschranke möglicherweise im Stau zu stehen. Die Folberner haben das Thema bereits mehrfach angesprochen, auch im Ortschaftsrat.

Hat die Ortsumfahrung der B 98 die Probleme der Folberner mit der Lkw-Belastung also gelöst? Offenbar nicht. Bürger machen deshalb erneuert die Forderung aus dem Jahr 2012 publik, dem Schwerlastverkehr die Durchfahrt zu verbieten oder eine Tonnagebegrenzung auszuweisen. Dazu gingen jetzt Anfragen bei der Partei „Die Linke“ ein. Im Rathaus ist man von diesem Vorstoß überrascht. „Dafür gibt es weder einen Anlass noch konkrete Planungen. Uns ist keine tatsächliche Notwendigkeit für eine Tonnagebegrenzung bekannt“, teilt Rathaussprecherin Diana Schulze mit.

