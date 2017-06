Lkw fährt Bauarbeiter um

Autofahrerinnen verletzt

Nossen. Am Montagabend gegen 17.45 Uhr war die Fahrerin (58) eines VW Passat auf der Dresdner Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Kronberg abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden VW Polo (Fahrerin 39) zusammen. Durch den Aufprall erlitten beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen und mussten ambulant versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.