Lkw dürfen weiter durch Bad Muskau Der Kreis hat eine Verbotszone abgelehnt, obwohl die Kurstadt eine Beruhigung wünscht. Ein weiteres Verbot wird geprüft.

Blick auf Bad Muskau. © André Schulze

Die Verkehrsbehörde des Landkreises Görlitz hat nach einer Verkehrsschau in Bad Muskau ein Durchfahrtsverbot für Lkw abgelehnt. Um die Situation besser einschätzen zu können, wurde parallel eine Verkehrszählung in der Görlitzer Straße an der Einmündung zum Gehalm durchgeführt. Zwei weitere Optionen werden geprüft. Die eine betrifft ein Durchfahrtsverbot für Sattelauflieger. Bürgermeister Andreas Bänder sieht hier wenig Chancen. „Ich glaube, das ist schon wieder vom Tisch.“

Außerdem soll in der Görlitzer Straße Tempo 30 eingeführt werden. Hintergrund ist die perspektivisch steigende Bedeutung des Badeparks für Touristen. Die Görlitzer Straße bildet einen der verkehrstechnischen Schnittpunkte zwischen Schloss- und Badepark, den die für den Pückler Park zuständige Stiftung touristisch weiterentwickeln will. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung würde für den Hermannsplatz an der Grenzbrücke eine weitere Verkehrsberuhigung bedeuten. Dort gilt bereits Schrittgeschwindigkeit. Eine Entscheidung steht jedoch noch aus. (SZ/sdt)

