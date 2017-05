Lkw-Brand stört Autobahnverkehr Ein polnischer Sattelzug fängt auf der A 4 Feuer. Die Bergungsmaßnahmen samt Vollsperrung in Richtung Dresden dauern an.

© dpa

Ein brennender Lkw und die damit verbundene Vollsperrung führten am Mittwoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A 4 in Richtung Dresden. Am frühen Nachmittag kurz vor 14 Uhr war das Führerhaus eines polnischen Sattelzuges Mercedes aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Lastzug brannte in der Folge fast vollständig aus. Der 31-jährige Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwischenzeitlich löschen. Auslaufende Betriebsstoffe und das Löschwasser liefen über die abschüssige Fahrbahn. Diese muss vor einer Wiederfreigabe zunächst gereinigt werden. Mehrere Stunden dauerten die Bergungsmaßnahmen, bevor die Autobahn in den frühen Abendstunden wieder freigegeben werden konnte. Beeinträchtigt wurde die Bergung von Gaffern im Gegenverkehr. Diese hielten auf der gegenüberliegenden Standspur und fotografierten das Geschehen. Die Polizei warnt dringend vor einem solchen Verhalten, da die Störer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr brächten. (szo)

