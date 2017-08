Lkw-Brand auf Parkplatz Am Autobahnrastplatz „Am Heidenholz“ an der A 17 sorgte ein qualmendes Führerhaus für einen Feuerwehreinsatz.

Viel Rauch aus dem Führerhaus. Am Dienstagabend qualmte der Lkw auf dem Parkplatz „Am Heidenholz“. © Marko Förster

Ein qualmender Lkw rief am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan. Auf dem Autobahnparkplatz „Am Heidenholz“ an der A 17 bemerkte der 39-jährige Lkw-Fahrer unter dem Führerhaus Rauch. Daraufhin rief er die Feuerwehr. Diese rückten aus Börnersdorf, Bad Gottleuba und Gersdorf an. Die Kameraden der Feuerwehr von Börnersdorf kippten das Führerhaus des Volvo an und löschten die Flammen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Zu Schaden kam niemand. Der unbeladene Lkw sollte von Dänemark nach Rumänien überführt werden. Schaden und Ursache noch offen.

