Lkw bleibt an Oderwitzer Brücke hängen Auch ein zweites Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die B 96 musste am Dienstag im Bereich der Bahnunterführung für zwei Stunden gesperrt werden.

Symbolbild: Maximal 3,80 Meter beträgt die Durchfahrthöhe der Eisenbahnunterführung an der Hauptstraße in Oberoderwitz. © ZB

Oberoderwitz. Ein Lkw-Fahrer hat auf der B 96 in Oberoderwitz die maximale Durchfahrtshöhe an einer Bahnunterführung missachtet. Der 25-Jährige war am Dienstagmorgen in Richtung Oppach unterwegs. An der Brücke auf Höhe der Hauptstraße blieb er gegen 8.30 Uhr mit der oberen Kante seines Anhängers an der Brückenmauer hängen. Dadurch verlor er einen Teil seines Fahrzeuges.

Ein nachfolgendes Auto fuhr an der Unfallstelle über ein auf der Straße liegendes Lkw-Teil. Dabei wurde der rechte Autoreifen des Pkw beschädigt. Der entstandene insgesamt Sachschaden entstandene wurde mit rund 20 000 Euro beziffert.

Der Lkw konnte kurz nach dem Unfall aus seiner misslichen Lage befreit werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Brückendurchfahrt wurde zunächst gesperrt. Die Straßenmeisterei untersuchte die Brücke und gab den Verkehr nach circa zwei Stunden wieder frei. (szo)

