Lkw-Bergung am Fuß des Löbauer Berges

Ein Lkw-Anhänger stürzte am Fuß des Löbauer Bergs in den Straßengraben. © Jens Kaczmarek

Löbau. Am Montagmorgen sorgte der einsetzende Schnee auch in der Lausitz für Unfälle und Verkehrsbehinderungen. Nichts ging mehr auf der S 129 zwischen Kemnitz und Löbau, nachdem der Anhänger eines Lkw in den Graben gestürzt war. Gegen 9 Uhr war der Laster am Fuß des Löbauer Berges ins Rutschen gekommen. Der Brummi-Fahrer konnte nicht verhindern, dass der Anhänger in den Graben kippte. Dort wurde dieser von einem Pfahl gebremst, sodass er nicht komplett umstürzte. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Die Straße wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Mit einem Kran wurde der Anhänger angehoben und dann auf die Straße gezogen. Der Laster konnte seine Fahrt fortsetzen. (szo)

