Lkw außer Kontrolle

Zwei Ford Transit gestohlen Bautzen. Bei einer Firma in Bautzen-Nadelwitz sind zwei Fahrzeuge gestohlen worden. Die Autos der Marke Ford Transit haben einen Wert von 30.000 Euro. Sie waren ordnungsgemäß gesichert und in einer Garage abgestellt. Das Rolltor wurde zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendmorgen mit Gewalt geöffnet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Farbschmierereien in Bautzen Bautzen. In der Seidau und rund um die Gerberstraße in Bautzen wurden in der Nacht zu Sonnabend etliche Graffiti gesprüht. Laut Polizei handelt es sich um Namenskürzel - sogenannte „Tags“ - und um den Slogan „ACAB“. Die Abkürzung steht für „All cops are bastards“ - „Alle Polizisten sind Bastarde“. Der Schaden wird auf 2.600 Euro geschätzt.

Einbruch in Spielothek Bautzen. Mehrere Tausend Euro Schaden sind beim Einbruch in eine Spielothek in Bautzen entstanden. Die Täter sind in der Nacht zu Sonnabend in die Räume am Lauengraben eingedrungen. Dort öffneten sie zwei Spielautomaten und nahmen das Bargeld aus den Geräten mit. Wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Der Schaden an Tür und Automaten beträgt etwa 3.000 Euro.

Rasentraktor gestohlen Sohland. Einbrecher haben in Sohland einen Rasentraktor gestohlen. Dazu hebelten sie das Tor einer Scheune auf, in der das Fahrzeug abgestellt war. Der Traktor der Marke MTD hat einen Wert von 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Freitag im Ortsteil Tännicht.

Fahrräder verschwunden Bischofswerda/Bautzen. Rund 1.600 Euro Beute haben Fahrraddiebe in Bautzen und Bischofswerda gemacht. In Bischofswerda wurde am Freitag ein Herrenrad der Marke Kalkhoff gestohlen. Wert: 450 Euro. Das Rad war in einem Carport abgestellt. In Bautzen ließ der Eigentümer sein Rad am Donnerstag kurz unbeaufsichtigt vor der Commerzbank stehen. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl das schwarze Herrenrad, Wert: 1.200 Euro.

Sieben Autos beschädigt Bautzen. 1.500 Euro Schaden hat ein Unbekannter am Freitag in der Bautzener Flinzstraße angerichtet. Er beschädigte dort gegen 4 Uhr morgens sieben Pkw. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Der Täter - eine kleine, dunkel gekleidete Person - konnte jedoch entkommen.

Radfahrerin verletzt Demitz-Thumitz. Bei einem Unfall in Demitz-Thumitz ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin verletzt worden. Ein Mopedfahrer, der nach links abbiegen wollte, war mit der Frau zusammengestoßen. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer der S 51 kam zu Fall.

Einbruch in Autohaus Kamenz. Acht Räder sind in der Nacht zu Freitag vom Gelände eines Autohauses in Kamenz gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, zerschnitten die Täter den Zaun und demontierten die Räder von drei Fahrzeugen, die auf dem Grundstück standen. Die Räder haben einen Wert von 6.000 Euro, hinzu kommen 1.000 Euro Schaden am Zaun.

In Grundschule eingebrochen Radeberg. Ein Laptop und eine Geldkassette haben Einbrecher aus der Grundschule Großerkmannsdorf mitgenommen. Am Donnerstagabend oder in der darauffolgenden Nacht gelangten sie über ein Vordach zum ersten Stock. Dort schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude.