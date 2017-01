Lkw ausgebrannt Der Lastwagen war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern.

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen bei einem Brand in Ilkendorf völlig zerstört worden. Wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilen, wurden die Kameraden gegen 6.10 Uhr am Morgen alarmiert. Kurz darauf trafen Rettungskräfte aus Wendischbora-Ilkendorf,Heynitz, Deutschenbora, Nossen, Ziegenhain und Starbach an der Unglücksstelle in Ilkendorf ein.

Der Lastwagen war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Durch die Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Gebäude verhindert werden. Der Lastwagen wurde samt Aufbau vollständig zerstört. Angaben zum Schaden liegen bisher noch nicht vor. (SZ)

