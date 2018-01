Lkw aus Löbau-Zittau verunfallt Der Sattelzug ist durch das Sturmtief „Friederike“ auf der A13 in Brandenburg umgekippt – der Fahrer kam dabei ums Leben.

Der Sattelzug ist durch den Sturm auf die Mittelleitplanke gekippt. © Roland Halkasch

Ortrand. Auf der A13 in Südbrandenburg bei Ortand ist am Donnerstagabend der Fahrer einer Spedition aus der Nähe von Löbau tödlich verunglückt. Eine Orkanböe des Sturmtiefs „Friederike“ erfasste den Sattelzug ,der auf die Leitplanke kippte. Weil der Fahrer eingeklemmt gewesen ist, musste er durch die Feuerwehr befreit werden. Die Kameraden konnten ihn aber nur noch tot bergen, der Mann war an seinen schweren Verletzungen verstorben. In seinem Betrieb sind Chefs und Kollegin schockiert über das Unglück, haben aber selbst noch kaum Informationen dazu, wie die Geschäftsführerin der SZ gegenüber sagte. Der Fahrer befand sich auf der Rückreise zum Betriebshof, der Anhänger war leer. Er transportierte Baustoffe. Die Autobahn war zunächst in beiden Richtungen gesperrt. Später ist die Richtungsfahrbahn Dresden blockiert gewesen. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. (SZ/rok)

Links zum Thema Nach Sturmtief: Verkehr rollt wieder

zur Startseite