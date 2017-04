Lkw an der Kreuzung verunfallt Auf der B96/Ecke Rumburger Straße in Ebersbach ist am Freitagnachmittag ein Unfall passiert. Scherben sollen auf der Fahrbahn liegen.

Symbolbild. © Rene Ruprecht/dpa

An der Kreuzung der B96/Ecke Rumburger Straße in Ebersbach ist am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, ein Unfall passiert. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. „Eine Streife des Reviers Zittau-Oberland ist vor Ort“, so der Sprecher. Wie Facebook-Nutzer berichten, habe ein Lkw einen Unfall gebaut, sollen Scherben auf der Fahrbahn liegen, aber ein Vorbeikommen an der Unfallstelle sei noch möglich. (szo/tc)

Stand 16.15 Uhr

zur Startseite