Lkw an der Autobahn ausgeräumt Die Täter haben die Planen von zwölf Fahrzeugen aufgeschlitzt. Auch auf anderen Parkplätzen waren Kriminelle aktiv.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die Kriminellen fühlten sich offenbar sicher. Sie hatten genug Zeit, um in Übigau ungestört 76 Computerbildschirme von der Ladefläche eines Sattelzugs in ein anderes Fahrzeug umzuladen. Ihre Beute ist rund 50 000 Euro wert, teilte die Polizei mit. Dazu kommt noch der Sachschaden, den die Spedition des Lkw-Fahrers verkraften muss. Zu den Reparaturkosten für die zerschlitzte Plane machten die Beamten aber keine Angaben. Der Sattelschlepper mit den Computerbildschirmen war nicht der einzige Laster, auf den es die Täter in der Nacht zum Mittwoch auf dem Autohof an der Washingtonstraße abgesehen hatten. Sie schnitten auch die Planen von elf weiteren Lkws auf und sahen nach der Ladung. Von diesen Fahrzeugen wurde aber nichts gestohlen.

Auch auf dem Rasthof Dresdner Tor haben sich Langfinger in der Nacht zum Mittwoch an Lkws zu schaffen gemacht. Dort wurden auf dem Parkplatz auf der Südseite der Autobahn die Planen von vier Sattelzügen zerschnitten. Ob die Diebe dabei auch Beute gemacht haben, war am Mittwoch noch nicht bekannt.

Auf einem Rastplatz an der Autobahn Berlin-Dresden kurz vor der Anschlussstelle Dresden-Marsdorf waren in dieser Nacht ebenfalls Planenschlitzer aktiv. Das bemerkte ein Lkw-Fahrer. Der Mann wurde vom Ruckeln seines Lasters geweckt. Die Täter waren auf die Ladefläche gestiegen und suchten nach Beute. Als der Mann nach dem Rechten sah, waren sie verschwunden. Vor allem auf den Parkplätzen am Rasthof Dresdner Tor waren zuletzt immer wieder Planenschlitzer aktiv. (SZ/csp)

