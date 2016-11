Lkw-Ärger in Löbaus Innenstadt Trotz Sperrung rattern immer mal wieder Brummis über die engen Straßen. Kontrollen der Polizei sollen das eindämmen.

Bürgerlisten-Stadtrat Andreas Förster hat beobachtet, dass sich trotz Einfahrverbots, immer mal wieder Brummifahrer durch Löbaus schmale Umleitungsstraßen quälen. Von Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) wollte er in der jüngsten Sitzung des Löbauer Stadtrates wissen, ob darauf ein Auge geworfen wird. „Die Polizei kontrolliert sowohl in der Stadt als auch an den Abfahrten der Umgehungsstraße. Mehr kann man nicht machen“, sagte Buchholz. Dass Lkw-Fahrer ab und zu dennoch durch die Innenstadt fahren, könne man aber nicht verhindern. Grundsätzlich hätten sie derzeit im Stadtgebiet aber nichts zu suchen, so der OB.

Wegen der Kreiselbaustellen an Promenadenring und Teichpromenade sollen schwere Lastwagen eigentlich die Stadt über die Umgehungsstraße B 178 umfahren. Damit soll vor allem brenzligen Verkehrssituationen im Stadtgebiet vorgebeugt werden.

Doch sowohl auf der engen Handwer-kerstraße am Löbauer Rosengarten als auch auf der Bahnhofstraße sind zuletzt Brummis unterwegs gewesen. „Auf der Bahnhofstraße hat es dadurch gleich ein Verkehrschaos gegeben“, sagte Oberbürgermeister Buchholz.

