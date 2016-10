LKA beschäftigt sich mit falscher Terror-Meldung Eine ausgedachte Geschichte um einen SEK-Einsatz in Riesa hatte sich rasend schnell verbreitet. So ein Scherz kann für den Verursacher teuer werden.

Komplett gefälscht: Die Meldung über einen Bombenalarm und einen SEK-Einsatz in Riesa hatte am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile ist sie gelöscht. © Screenshot: SZ

Noch am Tag ihres Erscheinens im Internet war die Geschichte wieder verschwunden. Wer jetzt auf den massenhaft über Facebook verbreiteten Link zum Bericht über einen angeblichen Riesaer Bombenalarm klickt, sieht die Meldung „Der Witz ist von einer anderen Person gelöscht worden.“

Doch als Witz hatten viele Internet-Nutzer die Botschaft gar nicht verstanden. Mehrere Leute riefen am Dienstag in der Redaktion an oder fragten im Internet nach. Selbst in Nachbarorten war der angebliche SEK-Einsatz Thema. Demnach hätte die Polizei-Spezialeinheit am Dienstagmorgen auf der Suche nach drei Terroristen ein Mehrfamilienhaus in Riesa gestürmt. Hintergrund seien Anschlagspläne auf die Sachsenarena. Obwohl alles ausgedacht war, schenkten viele der auf den ersten Blick seriös wirkenden Meldung (siehe Bildschirmfoto) Glauben und teilten den Link unter ihren Bekannten. Auch die Meldung auf der Facebook-Präsenz der Lokalredaktion, die über die Fälschung aufklärte, wurde binnen kurzer Zeit von mehr als 30 000 Menschen wahrgenommen.

Ein Grund für die Leichtgläubigkeit könnten die jüngsten Nachrichten sein, vermutet Facebook-Nutzer Peter Seidlitz. „Nach den Anschlägen in Würzburg und Ansbach und dem vereitelten Anschlag in Chemnitz letzte Woche erwarten viele genau das und hinterfragen das im ersten Moment nicht.“ Ein anderer Nutzer will mit dem Hinweis beruhigen, dass Riesa für Terroristen zu unbedeutend sei – was Widerspruch erntet: Anders als große Städte stünde Riesa weniger unter Beobachtung, was es für potenzielle Täter leichter mache.

Einhellig aber ist der Ärger über die falsche Meldung. „So was sollte hart bestraft werden!!!!“, fordert Kath Leen Pönisch. „Menschen in Angst zu versetzen mit solchen Lügen-Geschichten ist so was von krank!!!“, ergänzt Anke Dachsel. Mit Spaß habe das nichts mehr zu tun.

Auch im echten Landeskriminalamt findet man die Geschichte nicht wirklich lustig. Man wolle die Sache rechtlich bewerten lassen, teilt eine Sprecherin auf SZ-Anfrage mit. Rechtsanwalt Sebastian Lohse von der Riesaer Kanzlei BSKP sieht den Vorfall ebenfalls kritisch. Zwar falle der konkrete Fall nicht ohne Weiteres unter die Straftatbestände „Vortäuschen einer Straftat“ oder „Androhung von Straftaten“. Allerdings könnten gefälschten Meldungen dem Verursacher dennoch reichlich Ärger einbringen. „Wenn auf solch eine Ente hin tatsächlich jemand reagiert und einen Schaden hat, fallen die Kosten auf den Verursacher zurück.“ Denkbar sei etwa, dass Polizei, Rettungskräfte oder die Feuerwehr ausrücken. „Wenn da erst einmal ein Hubschrauber startet oder eine Hundertschaft anrückt, können die Kosten schnell fünfstellig werden.“

Laut Polizeidirektion Dresden gibt es solche gefälschten Meldungen immer wieder. Fragt sich, wer einen Nutzen davon hat. Das Portal, auf dem der angebliche Riesaer SEK-Einsatz gemeldet wurde, fordert nach wie vor Leute auf, gefälschte Meldungen hochzuladen. „Seid kreativ, aber versucht eure Artikel realistisch erscheinen zu lassen“, schreiben die Seitenmacher, die laut einem französischsprachigen Impressum in Belgien sitzen und zu einem Unternehmen gehören, das Internet-Anzeigen vermarktet. „Wählt einen Titel, der neugierig macht oder der die Sensationsgier der Leute anspricht.“

