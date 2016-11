Lizenz zum Schreckschuss sehr begehrt Die Zahl der ausgestellten kleinen Waffenscheine hat sich im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum gesamten Vorjahr fast vervierfacht.

Um eine Schreckschusspistole wie auf dem Foto besitzen zu dürfen, muss der kleine Waffenschein beantragt werden. Genau das tun immer mehr Bewohner des Landkreises Mittelsachsen. © Symbolfoto/dpa

Das Sicherheitsbedürfnis der Mittelsachsen ist sehr hoch. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat die untere Polizeibehörde im Landkreis 280 kleine Waffenscheine ausgestellt und an das nationale Waffenregister gemeldet. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2015 wurden 74 kleine Waffenscheine bewilligt.

Insgesamt waren 784 Landkreisbewohner Ende Juni im Besitz eines solchen Dokumentes. Das sind nach Angaben aus dem Landratsamt 274 mehr als zum Jahreswechsel. Inhaber des kleinen Waffenscheines dürfen Signal-, Reizgas oder Schreckschusspistolen legal besitzen und außerhalb der Wohnung oder des Grundstückes mit sich führen. 3 036 Personen im Landkreis haben eine waffenrechtliche Erlaubnis – das sind außer dem kleinen Waffenschein zum Beispiel Waffenbesitzkarten für Jäger und Sportschützen sowie der große Waffenschein für Schusswaffen.

Dabei lehnt die Polizeibehörde in der Regel Anträge nicht ab. Schließlich sei eine Antragstellung erst möglich, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, damit es überhaupt eine Erlaubnis geben kann, so Kreissprecher André Kaiser. Einzige Voraussetzung, die neben der Volljährigkeit geprüft werde, sei die Zuverlässigkeit in der Regel Straffreiheit.

Für Gerd Hessel, stellvertretender Vorsitzender der Privilegierten Bürgerschützengesellschaft zu Leisnig 1421, sind die Schreckschusswaffen, in der Hand von Laien eine zwiespältige Angelegenheit. „Sie sind genauso gefährlich wie andere Waffen, da sie beim Abfeuern der Munition Partikel von sich gibt, mit denen man andere Leute erheblich verletzen kann“, sagt er. Er findet es prinzipiell richtig, dass der jeweilige Besitzer einen Kleinen Waffenschein beantragen muss. Allerdings plädiert er dafür, dass Schulungen angeboten werden. „Immer mehr Leute besorgen sich eine Waffe, um sich zu schützen, wissen aber vielleicht nicht, wie man damit umgeht“, so Hessel.

Zum bloßen Erwerb einer solchen Waffe genügt in Deutschland die Volljährigkeit, auch der Besitz ist erlaubnisfrei. Nur, wer sie außerhalb der heimischen vier Wände oder der Firma bei sich tragen möchte, muss den Kleinen Waffenschein beantragen. „Ich sehe noch ein anderes Problem. Eine Armbrust zum Beispiel ist aufgrund ihrer Durchschlagskraft viel gefährlicher, als zum Beispiel eine Schreckschusswaffe. Sie ist aber ab einem Alter von 18 Jahren frei verkäuflich und sollte deshalb meiner Meinung nach auch waffenscheinpflichtig sein“, sagt Gerd Hessel.

Zahl der Verstöße konstant

Unterdessen ist bei der Polizei trotz gestiegenen Interesses keine Häufung von Verstößen gegen das Waffengesetz festzustellen. 2015 gab es laut polizeilicher Kriminalstatistik im Einzugsgebiet der Polizeidirektion Chemnitz 251 Verstöße. Im Jahr zuvor waren es 305. „Vergleicht man die Zeiträume Januar bis August des Jahres 2015 mit 2016, ist eine gleichbleibende Tendenz an Verstößen erkennbar“, erklärt Polizeisprecher Rafael Scholz. Bei den erfassten Straftaten handele es sich jedoch nicht ausschließlich um Schusswaffen. Enthalten seien auch Delikte, bei denen beispielsweise verbotene Messer oder Schlagringe eine Rolle spielten, betont Scholz. (mit FP)

