Lizenz ohne Sorgen und Zuschauer ohne Ende Dynamo Dresden sorgt mal wieder für positive Schlagzeilen und meldet einen Nachwende-Rekord.

Geschäftsführer Michael Born kann positive Zahlen verkünden. © Robert Michael

Die frohe Kunde aus Frankfurt/Main kam für die Verantwortlichen von Dynamo Dresden nicht überraschend, sie ist lediglich eine formale Bestätigung. Alle 36 Erst- und Zweitligisten erhielten am Freitag von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die Lizenz für die neue Saison – und damit auch die Schwarz-Gelben. Bereits Ende April hatte die DFL einen Bescheid nach Dresden geschickt, der keinerlei Auflagen im wirtschaftlichen Bereich vorsah.

Alles andere hätte auch verwundert, schließlich ist Dynamo wieder schuldenfrei, steht finanziell so gut da wie letztmals nach den Verkäufen von Matthias Sammer und Ulf Kirsten 1990. Zuletzt erwirtschaftete der Verein einen Überschuss von knapp zwei Millionen Euro. In der neuen Saison wird der Spieleretat für die Profimannschaft „um die zehn Millionen Euro“ betragen, hatte der kaufmännische Geschäftsführer Michael Born in einem SZ-Interview erklärt, der Gesamtverein plant mit mehr als 25 Millionen Euro.

Es ist also Geld da – auch um die Mannschaft weiter zu verstärken. So sollen der 20-jährige Stürmer Marko Kvasina von Austria Wien sowie Innenverteidiger Christoph Schösswendter (28) von Rapid Wien auf der Wunschliste stehen. Sie wären nach Sascha Horvath und Patrick Möschl zwei weitere Neuzugänge aus Österreich.

Nicht nur finanziell sind die Zahlen blendend, auch in der Zuschauergunst hat Dynamo einen neuen Rekord aufgestellt – zumindest für die Zeit nach 1990. Im Schnitt mehr als 28 500 Fans strömten zu den 17 Liga-Heimspielen ins DDV-Stadion. 13-mal war der Heimbereich komplett oder nahezu ausverkauft, die Partien gegen Aue, Union Berlin und Bielefeld wollten mehr als 30 000 Zuschauer sehen. Der Rekord stammt aus der Saison 1977/78, als im Schnitt mehr als 30 000 kamen.

Der Betreiber des Stadions plant angesichts der hohen Auslastung eine Erweiterung, durch den Bau zusätzlicher Tribünen auf drei Seiten würde die Kapazität von derzeit 32 000 auf 45 000 steigen. Die Sache hat nur einen Haken: Die Kosten dafür belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 25 Millionen Euro. Woher die kommen sollen, ist völlig unklar. Zudem muss geklärt werden, ob die extrem steilen Ränge der neuen Tribünen überhaupt genehmigt werden können.

Im Rahmen der Saison-Vorbereitung bestreitet Dynamo am 5. Juli um 18.30 Uhr ein Benefizspiel beim finanziell angeschlagenen Drittligisten Chemnitzer FC.

zur Startseite