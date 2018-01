Liveticker: „Friederike“ in der Oberlausitz Am Donnerstagnachmittag hat das Sturmtief die Oberlausitz erreicht. Feuerwehren sind im Einsatz, auch der Bahnverkehr ist betroffen.

Feuerwehreinsatz in Kamenz auf der Hohen Straße sind Bäume umgestürzt. © Rocci Klein

21.40 Uhr: Siedlung ohne Strom. In der Joliot-Curie-Siedlung in Kamenz hat ein umstürzender Bau die Energieversorgung lahmgelegt. Der Strom ist ausgefallen. Das wird nach derzeitigen Information auch die ganze Nacht so bleiben. Auch in Leppersdorf ist in Teilen des Dorfes kein Strom.

19.45 Uhr: Straßensperrung in Bautzen. In Bautzen zählte die Feuerwehr bislang etwa 20 Einsätze. Meist mussten Bäume weggeräumt und Dächer gesichert werden. Wie Stadtwehrleiter Markus Bergander sagt, waren die Berufsfeuerwehr und sämtliche Ortswehren im Einsatz. Besonders schwierig war die Lage in der Inneren Lauenstraße, wo Dachziegel von den Häusern fielen. Da eine Sicherung bei Sturm und Dunkelheit zu gefährlich ist, wurde die Innere Lauenstraße komplett für Autos und Fußgänger gesperrt. Am Freitagmorgen soll entschieden werden, wie es weitergeht.

19.30 Uhr: Schäden im Radeberger Land. Reichlich Arbeit haben die Feuerwehren in Radeberg und Umgebung. Auch hier brachen Bäume weg, in Liegau wurde ein Stromleitung heruntergerissen. Die Wachauer Straße am Epilepsiezentrum Richtung Feldschlößchen war dicht. Sie wurde von Bäumen blockiert. Auch in der Heide zwischen Radeberg und Dresden musste immer wieder der Verkehr gesperrt. In Leppersdorf stürzte ein Strommast um. In Feldschlößchen knickte „Friederike“ einen Telefonmast. Auch die Ortswehren Seifersdorf, Wachau, Lomnitz und Leppersdorf rückten aus. Die Gemeindefeuerwehr Wachau richtete wegen der vielen Einsätze eine sogenannte Landfunkstelle ein, die die Arbeit der Feuerwehrleute koordinierte. Sie war mit drei Kameraden besetzt.

Das Radeberger Gymnasium hat für den Freitagmorgen den Eltern freigestellt, „die Kinder nach Wetterlage zum Unterricht zu schicken“.

19.20 Uhr: Straße zum Butterberg gesperrt: Die Straße auf den Bischofswerdaer Butterberg wurde aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt. Damit ist der Berggasthof abgeschnitten, auch für Gäste, die eigentlich am Donnerstag wieder runter wollten. Nach Auskunft des Inhabers des Berggasthofes Karl-Heinz John halten sich rund 20 Personen im Gasthof auf: vier Restaurantgäste, die am Donnerstag nur einen Ausflug auf den Berg geplant hatten, etwa zehn Hotelgäste und fünf Mitarbeiter. Sie alle werden auf dem Berg übernachten (müssen). „Das Hotel ist voll belegt. Aber wir werden auch die anderen Geäste gut unterbringen, zum Beispiel in unserer Boofe“, sagte Karl-Heinz John.

Feuerwehrleute waren am Donnerstagabend vor Ort, konnten die Butterbergstraße aber nicht frei räumen. Es wäre für sie lebengefährlich geworden. Die Neukircher Valtenbergbaude schloss am Donnerstag schon 15 Uhr, etwa eine Stunde, bevor der Sturm begann.

19 Uhr: B 97 bei Königsbrück gesperrt. Umgeknickte Bäume blockieren die B 97 bei Königsbrück. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Die Feuerwehr hat sich vorerst zurückgezogen, weil die Lage zu gefährlich ist.

18.45 Uhr: Bischofswerdaer Wehr im Dauereinsatz. Die Bischofswerdaer Feuerwehrleute sind seit 16.30 Uhr im Dauereinsatz. Die Zahl der Einsätze sei kaum überschaubar, sagt Wehrleiter Sixten Müller. Der Butterberg sei gesperrt. Die Straße zwischen Goldbach und Rammenau dürfe auch nicht mehr befahren werden. Die Bäume können nicht alle sofort beräumt werden. „Es ist ja lebensgefährlich, die Leute da rein zu schicken.“ Die Arbeiten werden deshalb auf Freitag verschoben.

18.40 Uhr: Dächer in Pulsnitz beschädigt. Ein Schwerpunkt des Einsatzgeschehens ist die Stadt Pulsnitz, wo die Feuerwehr auch mit Drehleiter zum Einsatz ausrückte. Aber nicht in den Schlosspark, wie es zunächst hieß. Es ging vielmehr um die Tanne, die gegenüber dem Schützenhaus auf die Straße gestürzt war und den Verkehr zumindest einseitig behinderte. Zahlreiche Dächer wurden beschädigt – wie bei Rosemoden in der Wettinstraße, auf der Weststraße und am Polzenberg. Ungünstig ausgegangen wäre fast ein Bruch auf der Fabrikstraße. Hier waren schwere Äste auf das Heckteil eines fahrenden Kleintransporters gefallen. Es gab Sachschäden, aber zum Glück keine Verletzten.

18.30 Uhr: Feuerwehreinsätze in Großröhrsdorf. Feuerwehrleute mussten die Straßen von Großröhrsdorf nach Lichtenberg und nach Seeligstadt wegen umgefallener Bäume sperren, um weitere Gefahren auszuschließen. Selbst das Sägen des Bruchholzes war zu gefährlich. Ein großer Baum fiel auf das Gebäude mit Arztpraxis und Physiotherapie in der Großmannstraße. Auch hier musste sicherheitshalber zunächst abgesperrt werden. Wehrleiter Peter Pirschel: „Der Wind war so stark, dass wir unsere Drehleiter leider nicht ausfahren konnten.“

18.15 Uhr: Bundesstraße in Putzkau gesperrt. Etliche Feuerwehreinsätze werden auch aus der Region Bischofswerda gemeldet. In Putzkau: war die B 98 war in der Ortsmitte zeitweise gesperrt. Bäume waren umgestürzt. Inzwischen ist die Bundesstraße wieder frei. Unmittelbar danach wurde die Putzkauer Feuerwehr zur Straße An der Wesenitz gerufen. Dort war ein großer Baum in den Fluss gestürzt. Die Straße Rothnaußlitz - Neuspittwitz ist wegen umgestürzter Bäume nach ersten Informationen ebenfalls sicht und soll über Nacht gesperrt bleiben.

17.45 Uhr: Feuerwehr Bautzen im Einsatz. Die Feuerwehr Bautzen meldet auf ihrer Facebook-Seite mehrere Einsätze im Stadtgebiet. Sie warnt: „Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien“.

17.30 Uhr: Trilex stellt Zugverkehr komplett ein: Kein Durchkommen mehr für die Bahn: Der Trilex hat den Zugverkehr auf den Strecken Dresden-Görlitz und Dresden-Zittau komplett eingestellt. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilt, hat das Sturmtief zahlreiche Schäden an der Strecke verursacht. Die Züge verbleiben zur Sicherheit der Fahrgäste auf ihren letzten Bahnhöfen. Wegen der Wetterlage sei es schwierig, einen Busnotverkehr zu organisieren. Derzeit werden die Fahrgäste – wenn möglich – mit Bussen und Taxen weitertransportiert. Die Beeinträchtigungen im Zugverkehr werden laut Unternehmen voraussichtlich mindestens bis morgen früh anhalten.

17.00 Uhr: Städtebahn stellt Zugverkehr ein: Die Städtebahn Sachsen hat den Zugverkehr zwischen Dresden und Kamenz sowie Dresden und Königsbrück eingestellt. Darüber informiert sie auf der Internetseite des Unternehmens.

16.45 Uhr: Straße bei Königsbrück dicht: Wie SZ-Leser auf Facebook mitteilen, ist auf der Straße zwischen Höckendorf und Königsbrück kein Durchkommen. Mindestens ein Baum ist umgestürzt. Der Ort Knappenrode ist seit kurz nach 16 Uhr ohne Strom. Gegenüber vom Schützenhaus in Pulsnitz ist eine große Tanne auf die Straße gestürzt.

16.30 Uhr: Öffentliche Einrichtungen in Bautzen schließen: Die Stadtverwaltung Bautzen und andere öffentliche Einrichtungen werden sicherheitshalber geschlossen. Die Mitarbeiter wurden aufgefordert nach Hause zu gehen. Die Kreismusikschule beendet vorzeitig den Unterricht

16.00 Uhr: Bei der Polizei häufen sich erste Schadensmeldungen: Die ersten Ausläufer des Sturms treffen den Landkreis. Bei der Polizeidirektion Görlitz gehen erste Schadensmeldungen aus der Kamenzer Region ein, so seien Bäume umgestürzt. Eine detaillierte Übersicht liegt nicht vor.

14.30 Uhr: In Bischofswerda schließen Einrichttungen früher: In der Stadt Bischofswerda schließen die Stadtverwaltung, die Bibliothek und die Carl-Lohse Galerie bereits 15.30 Uhr für den Besucherverkehr.

13.30 Uhr: Züge fahren langsamer: Aufgrund möglicher Beeinträchtigungen an der Infrastruktur durch umgestürzte Bäume fahren voraussichtlich ab 16 Uhr alle Züge des trilex mit verminderter Geschwindigkeit. Das teilt Länderbahn-Pressesprecher Jörg Puchmüller am frühen Nachmittag mit. Die Länderbahn betreibt in der Oberlausitz die Zugverbindungen Dresden – Görlitz und Dresden – Zittau. Dies wird zu Verspätungen auf allen Linien führen. Mit einer kompletten Einstellung des Betriebes ist bei weiterer Verschärfung der Lage zu rechnen. Reisende werden gebeten, auf nicht dringend notwendige Fahrten zu verzichten.

9.00 Uhr: Amtliche Unwetterwarnung:Sturmtief „Friederike“ tobt am Donnerstagmittag in Nordrhein-Westfalen und zieht weiter ostwärts. Ab 16 Uhr bis in die Nacht zum Freitag muss auch im Landkreis Bautzen dann mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h aus westlicher Richtung gerechnet werden. Wo es regnet sowie in exponierten Lagen sind Orkanböen um 120 km/h möglich.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gefahren besonders durch umstürzende Baume und umherwirbelnde Gegenstände. Der Aufenthalt im Freien sollte am besten vermieden werden. In den betroffenen Gebieten gilt: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen!“

zur Startseite