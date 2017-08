Livekonzert bei Jakobs Söhnen Eine Berliner Band stellt in Görlitz ihren ganz eigenen Rock 'n' Roll vor. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt‘s viele weitere Termintipps.

Das Quartett von Leon Francis Farrow. © PR

Die junge Jakobspassage lädt am Freitag, um 21 Uhr, zu einem Livekonzert mit Leon Francis Farrow ein. Das neue Album der Band aus Berlin, „King Future“, strotzt vor Spaß am Musikmachen, teilen die Veranstalter mit. Ganz bewusst lehnt es sich an Vorbilder aus den 60ern an, spielt mit der Wildwest-Ästhetik von The Band und singt über die „Liverpool Deceased“ John Lennon und George Harrison.

Der Einlass zum Konzert an der Jakobstraße 5a beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt‘s für 13 Euro. (szo)

