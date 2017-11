Live: Wie geht politische Bildung? Vertreter aus Wissenschaft, Bildung und Politik diskutieren Donnerstagabend in der Frauenkirche. Dabei sind auch Sachsens möglicher neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer - und Sie per Livestream:

Diesmal Thema beim Forum Frauenkirche: „Sprengstoff (politische) Bildung. Wir müssen besser werden!“ © Sebastian Kahnert/dpa

Sachsens noch amtierender Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) erklärte in einer Ansprache während des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstag: „Wir haben uns in Sachsen zu wenig um die politische Bildung gekümmert.“

Doch wie soll das überhaupt funktionieren, die politische Bildung? Unter anderem darum wird es am Donnerstagabend in der Dresdner Frauenkirche gehen. Im Rahmen der Vortragsreihe Forum Frauenkirche diskutieren Vertreter aus Wissenschaft, Bildung und Politik zum Thema „Sprengstoff (politische) Bildung. Wir müssen besser werden!“.

An der Diskussion nehmen diese Gäste teil:

Thomas Krüger: Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung

Hans Vorländer: Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte

Simone Fleischmann: Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands

Michael Kretschmer: Generalsekretär der Sachsen-CDU, als Ministerpräsident vorgeschlagen

Die von Alexandra Gerlach moderierte Diskussion wird vom MDR auch über unsere Plattform ab 19 Uhr live übertragen.

Falls Sie den Livestream verpassen sollten: Eine Aufzeichnung wird am 17. November in Deutschlandfunk Kultur in der Sendung „Wortwechsel“ ab 18.05 Uhr ausgestrahlt.

