Live-Ticker: Oberbürgermeister-Wahl in Pirna Heute wird das neue Stadtoberhaupt gewählt. Die SZ ist den ganzen Tag live dabei.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna: Tim Lochner, Ina Hütter und Klaus-Peter Hanke. © Montage: SZ Die drei Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Pirna: Tim Lochner, Ina Hütter und Klaus-Peter Hanke.

Kandidat Tim Lochner und seine Ehefrau Bianka waren heute Morgen kurz nach 9.30 Uhr in Jessen, um ihre Stimme abzugeben.

Ina Hütter hat ebenfalls schon gewählt, gegen 10.30 Uhr war sie im Wahllokal.

Heute stehen 32 000 Pirnaer vor der Wahl. Sie stimmen darüber ab, wer die Geschicke ihrer Stadt in den kommenden sieben Jahren leitet. Auf dem Stimmzettel für den Oberbürgermeister-Posten stehen die Namen von Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke (parteilos, 63 Jahre), der Unternehmerin Ina Hütter (CDU, 52 Jahre) und des Tischlermeisters Tim Lochner (parteilos, 46 Jahre).

14.46 Uhr: Die Wahlbeteiligung mit Stand 14 Uhr liegt bei 25,7 Prozent, teilt Stadtsprecher Thomas Gockel mit. Zum Vergleich: 2009 waren es zu dieser Uhrzeit nur 18 Prozent. Rechnet man die Briefwähler dazu, hat somit schon fast jeder Dritte sein Kreuz gesetzt.

14.05 Uhr: Pirnas Oberbürgermeister, ob neuer oder wiedergewählter, wird in den kommenden Jahren mit dem Stadtrat zusammenarbeiten. Dieser setzt sich aktuell aus 26 Räten zusammen, die sich zu folgenden Parteien und Bündnissen zählen: CDU (7), Die Linke (6), MIT/FW (5), PB (3), SPD (2), NPD (2), Grüne (1).

13.45 Uhr: Noch eine Zahl zur Wahl: Rund 260 ehrenamtliche Wahlhelfer sind heute im Einsatz. Sie werden nach 18 Uhr die Stimmen auszählen.

12.50 Uhr: Der Schnee sollte übrigens keine Ausrede sein, um heute nicht wählen zu gehen. Laut Stadtverwaltung wurden die Wege zu den Wahllokalen geräumt und gestreut.

12.38 Uhr: Wieder neue Zahlen aus den Wahllokalen: Mit Stand 12 Uhr haben 17,1 Prozent der Pirnaer ihre Stimme abgegeben. Deutlich mehr als 2009, als zu diesem Zeitpunkt nur jeder Zehnte schon an der Urne war.

12.04 Uhr: Sechs Prozent der Wahlberechtigten in Pirna haben sich für die Briefwahl entschieden, informiert Stadtsprecher Thomas Gockel. Das seien etwas mehr als bei der letzten OB-Wahl 2009. Wie viele von ihnen tatsächlich ihre Stimme eingereicht haben, zeigt sich allerdings erst bei der Auszählung heute Abend. „Die Briefwähler können heute bis 18 Uhr noch ihre Briefe im Rathaus abgeben“, so Gockel.

Kann man die Briefwahl tatsächlich einfach fälschen? Darüber haben wir mit Gemeinde-Wahlleiterin Ilka Becker gesprochen.

11.40 Uhr: Drei Kandidaten stehen heute zur Wahl. Nur wer 50 Prozent der Stimmen für sich gewinnen kann, wird Pirnas neuer Oberbürgermeister. Ohne diese absolute Mehrheit werden die Pirnaer noch einmal am 5. Februar zur Urne gebeten. Dann genügt die einfache Mehrheit.

10.53 Uhr: Stadtsprecher Thomas Gockel hat soeben die ersten Zahlen aus den Wahllokalen erhalten (Stand: 10 Uhr): Bisher haben rund 5,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Im Vergleich zur letzten OB-Wahl 2009 ist dies eine Steigerung. Um diese Uhrzeit waren damals nur 3,4 Prozent wählen gegangen.

10.09 Uhr: Wer sich bis jetzt zwischen den drei Kandidaten noch nicht entschieden hat, den können unsere großen Interviews helfen, die wir im Vorfeld der Wahl geführt haben: Interview mit Tim Lochner, Interview mit Ina Hütter, Interview mit Klaus-Peter Hanke.

9.05 Uhr: Wenn es um die Wahl ihres Oberbürgermeister geht, sind die Pirnaer nicht unbedingt die engagiertesten – jedenfalls, wenn man sich die Wahlbeteiligungen der letzten Jahre anschaut. Im Jahr 2001, als der jetzige sächsische Innenminister Markus Ulbig das Amt des Oberbürgermeisters in Pirna für sich gewinnen konnte, ging noch rund jeder zweite Bürger wählen. Zur nächsten OB-Wahl im Jahr 2008 waren es rund 46 Prozent. Ein Jahr später, als Markus Ulbig ins Ministerium aufstieg und der Oberbürgermeister in Pirna neu gewählt werden musste, gaben gerade einmal rund 35 Prozent der Einwohner ihre Stimme ab. Eine Erklärung dafür könnte das Datum der Wahl sein: Diese fand damals am 4. Advent statt. Doch auch zum zweiten Wahlgang Anfang Januar 2010 konnten sich nicht mehr Pirnaer aufraffen. Nur noch 30,5 Prozent warfen ihren Zettel in die Urne. Hoffen wir, dass die Zahlen heute besser aussehen werden – bis 18 Uhr ist Zeit.

8.27 Uhr: Das Wahl-Wetter zeigt sich am heutigen Sonntag nicht von seiner besten Seite. Nur wer vormittags abstimmen geht, könnte noch einen Sonnenstrahl erhaschen. Ab Mittag werden leichte mit mittelstarke Schneefälle erwartet. Bis dahin weht es und die Temperaturen pegeln sich um den Gefrierpunkt ein. Gefühlt ist es allerdings deutlich kälter.

8.00 Uhr: Die Wahllokale sind eröffnet. Bis 18 Uhr kann heute abgestimmt werden. Wo man seine Stimme abgeben kann, kann jeder Bürger aus der Wahlbenachrichtigung entnehmen. In der Stadt gibt es 42 Wahllokale, von denen sich die meisten in der Innenstadt befinden. Auch in Copitz und auf dem Sonnenstein gibt es mehrere Einrichtungen. In Neundorf, Zehista, Posta, Jessen und Liebethal wurde jeweils nur ein Wahllokal eingerichtet, in den Stadtteilen Graupa und Birkwitz öffnen zwei bzw. drei. Eine Übersicht über alle Wahlstätten hat die Stadt hier zusammengestellt.

