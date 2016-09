Live-Ticker: Evakuierungen wegen Fliegerbombe

Bauarbeiter sind am Freitagmittag an der Heinrich-Greif-Straße in Dresden-Räcknitz auf eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Experten der Kampfmittelbeseitigung haben entschieden, die Bombe zu entschärfen. Wir berichten im Ticker:

18.26 Uhr: Die erste von den Evakuierungen betroffenen Bewohner von Räcknitz treffen im Gymnasium an der Bürgerwiese ein.

18.13 Uhr: Die Polizei informiert darüber, dass es im Evakuierungsbereich gegenwärtig Verkehrseinschränkungen gibt. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden. Während der Entschärfung am Abend wird es zu weiteren Straßensperrungen kommen.

18.08 Uhr: Einkaufszentrum Paradiesstraße ist bereits komplett evakuiert.

18.00 Uhr: Im Gymnasium an der Bürgerwiese sind noch keine Bewohner aus Räcknitz angekommen, aber alles ist vorbereitet. Schulleiter Jens Reichel weiß seit 15 Uhr Bescheid und hat alle Sportveranstaltungen abgesagt. In der Turnhalle sind Betten für bis zu 2.000 Menschen aufgestellt.

15.54 Uhr: Wenn alles wie geplant läuft, soll die Entschärfung bis 23 Uhr abgeschlossen sein, sagt die Polizei.

17.38 Uhr: Die Evakuierungen laufen. Nach Beobachtungen von SZ-Reportern läuft alles ganz in Ruhe ab. Die Bewohner packen und verlassen das Gebiet, die Polizei ist entspannt.

17.03 Uhr: Die Polizei bittet die Anwohner im betroffenen Areal, bis spätestens 19 Uhr ihre Wohnungen zu räumen. Gegen 19.30 Uhr soll mit der Entschärfung begonnen werden. Die Anwohner sollten sich darauf einstellen, dass der Einsatz bis in die Nacht andauern kann.

16.53 Uhr: Die Polizei meldet, dass sie mit den Evakuierungen beginnt. Sie fordert die Bewohner auf, das betroffene Gebiet zügig zu verlassen.

16.30 Uhr: Nach Angaben von Radio Dresden müssen rund 2.000 Menschen im Evakuierungsradius ihre Wohnungen verlassen.

16.22 Uhr: Die SLUB informiert ihre Nutzer, dass die Zentralbibliothek am Zelleschen Weg jetzt evakuiert wird und dann für heute geschlossen bleibt. Am morgigen Samstag soll sie wieder regulär geöffnet sein.

16.20 Uhr: Evakuierungen sind laut Polizei in folgenden Gebieten notwendig: Zellescher Weg, Paradiesstraße, Rungestraße, Schinkelstraße, Paradiesstraße, Michelangelostraße, Münzmeisterstraße, Nassauer Weg, Räcknitzhöhe, Alträcknitz, Stadtgutstraße, Zeunerstraße und Hackelstraße. Teilweise sind nicht alle Häuser der jeweiligen Straßen betroffen. Die Landeshauptstadt Dresden stellt als Notunterkunft das Gymnasium an der Bürgerwiese, Parkstraße 4, zur Verfügung.

15.40 Uhr: Das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser richten am Gymnasium Bürgerwiese eine Notunterkunft ein. Das DRK geht einem Tweet zufolge von bis 9 000 Menschen aus, die von der Evakuierung betroffen sein könnten. Ob diese Zahl letztlich zutrifft, hängt vom noch zu bestimmenden Evakuierungsradius ab. Der wird von Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst jedoch aktuell erst ermittelt. Die Polizei erklärte auf Twitter, dass auch eine genaue Lagekarte in Arbeit sei. Üblicherweise werden diese Karten auch zur öffentlichen Information auf Facebook, Twitter und lokalen Medien bereitgestellt.

15.35 Uhr: Wie im Beitrag von 15.25 Uhr bereits erwähnt, muss sich die Polizei erst sammeln und für einen größeren Einsatz aufstellen. Evakuierungsmaßnahmen werden deshalb frühestens zwischen 17 und 18 Uhr beginnen.

15.30 Uhr: „So viel Pech wie diese Woche kann man eigentlich gar nicht haben.“ So schildert der Polizeisprecher Geithner die Situation, in der er vom Bombenfund am Mittag erfahren hat. Erst die beiden Anschläge auf eine Moschee in Cotta und das Kongresszentrum am Montagabend, dann die Bombenattrappe an der Marienbrücke am Donnerstag - und nun die Fliegerbombe.

15.25 Uhr: Die Polizei ist wegen der an diesem Wochenende in Dresden stattfindenen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit personell bereits stark belastet. Man müsse sich jetzt erst für den Entschärfungseinsatz aufstellen, erklärte Polizeisprecher Thomas Geithner. Weil viele Beamte für das Wochenende bereits verplant sind, wird heute für den Evakuierungseinsatz auch Personal der Kriminalpolizei eingesetzt.

15.17 Uhr: Wie Polizeisprecher Thomas Geithner soeben erklärte, werde sich der Radius für die geplante Evakuierung wahrscheinlich noch etwas verkleinern. „Die Bombe hat einen sogenannten Aufschlagzünder“, sagte der Polizeisprecher. Bomben dieser Bauart werden üblicherweise entschärft und nicht kontrolliert zur Explosion gebracht. Sprengmeister Thomas Lange erkundet jetzt das Areal, um den Evakuierungsradius genau zu bestimmen.

14.51 Uhr: Die Polizei bereitet derzeit Evakuierungsmaßnahmen vor. Zunächst müsse festgestellt werden, welche Gebäude sich im Sperrradius befinden.

14.45 Uhr: Die Fliegerbombe liegt in Höhe der Heinrich-Greif-Straße 20. Dort entstehen derzeit im Auftrag der Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd Dresden drei Wohnhäuser.

14.30 Uhr: Auf Twitter informieren lokale Medien sowie die Polizei zum Bombenfund unter dem Hashtag #FliegerbombeDD.

14.15 Uhr: Die Landeshauptstadt Dresden hat ab sofort ein Bürgertelefon geschaltet: (0351) 488 76 66

14.10 Uhr: Die Bundespolizei teilt mit, dass die Sperrungen aufgrund des Bombenfundes keine Auswirkungen auf die Bahnstrecke zwischen Dresden und Pirna haben.

14.05 Uhr: Durch den Polizeieinsatz wird es im betroffenen Gebiet zu Straßensperrungen kommen. Genauere Angaben machte die Polizei noch nicht. Auch der konkrete zeitliche Ablauf der Entschärfung ist gegenwärtig noch nicht abschätzbar.

13.47 Uhr: Die Polizei teilt mit, dass bei Bauarbeiten an der Heinrich-Greif-Straße am Mittag eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Experten der Kampfmittelbeseitigung haben die Bombe untersucht und sich für eine Entschärfung vor Ort entschieden. Am Nachmittag soll deshalb in einem Radius von 700 Meter um den Fundort evakuiert werden.

