Live-Musik im Saugarten Bei Langebrück findet am Sonnabend das 14. Saugartenfest statt. Der Eintritt ist frei.

Pilzberater Eckart Klett ist am Sonnabend mit einem Stand dabei. © Thorsten Eckert

Wohl kaum einer im Rödertal kennt sich so gut mit Pilzen aus, wie Eckart Klett aus Liegau-Augustusbad. Am Sonnabend ist er beim Saugartenfest unweit von Langebrück dabei. Bei ihm können alle Pilzsammler ihre Fragen loswerden. Der Experte rät allen, die sich unsicher sind, was sie in ihrem Korb haben, die fraglichen Stücke mitzubringen. Dabei sollten die Pilze vollständig sein, mit Stiel, Kappe und Wurzeln. Sicher gibt er auch den ein oder anderen Tipp zu lohnenden Sammelgebieten in der Heide und im Rödertal.

Ein weiterer viel gefragter Experte wird am Sonnabend Forstdirektor Heiko Müller vom Sachsenforst sein. Er führt wieder eine Wanderung durch die Heide. „Das Thema hat er noch nicht verraten, das bleibt immer sein Geheimnis bis zum Beginn der Tour“, sagt Barbara Thiel von der Langebrücker Gruppe der Sächsischen Heimatschützer. Die Mitglieder und Sachsenforst organisieren das Saugartenfest gemeinsam. „Natürlich haben wir auch für die Kinder einige Dinge vorbereitet“, sagt Barbara Thiel. „Sie können sich beispielsweise beim Filzen ausprobieren. Außerdem ist Basteln mit Naturmaterialien möglich. Unter anderem ist die Kreativwerkstatt Radeberg mit einem Stand vertreten.“ Besucher können sich darüber hinaus beim Axtwerfen versuchen und beim Imkerverein Langebrück erfahren Interessenten alles über Bienen. Wagemutige können sich beim Baumklettern ausprobieren. „Sie werden mit Klettergurten entsprechend gesichert“, sagt Barbara Thiel. Außerdem kann an dem Tag schwere Technik der Forstarbeiter bewundert werden. Angesichts des vorhergesagten Schauerwetters wollen die Veranstalter in diesem Jahr besonders viele Zelte aufstellen, damit ein großer Teil der Aktivitäten im Trockenen stattfinden kann. „Das Saugartenfest ist in seiner 14-jährigen Geschichte noch nie ausgefallen. Das wird auch diesmal nicht passieren“, sagt die Mitorganisatorin. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei. (SZ/td)

zur Startseite