Live: Dynamo im Revier

Trotz drei siegloser Partien in Folge haben sich weider viele Fans mit auf den Weg gemacht. Beim Auswärtsspiel in Bochum fordern sie und Trainer Neuhaus eine andere Mentalität.

zurück Bild 1 von 3 weiter Weit gefahren und gut gelaunt: Dieser Dynamo-Fan vor dem Spiel gegen den VfL am Bochumer Stadion. © WORBSER-Sportfotografie Weit gefahren und gut gelaunt: Dieser Dynamo-Fan vor dem Spiel gegen den VfL am Bochumer Stadion.

Uwe Neuhaus sieht sein Team auf dem richtigen Weg, gibt aber keine Garantie.

Das sind die Startaufstellungen der beiden Mannschaften.

Angesichts der Tabellenlage ist die Ergebnis- und spielerische Delle der letzten Partien kein Beinbruch. Doch die Gefahr ist groß, beim Endspurt den guten Eindruck der restlichen Saison zu verspielen. Deshalb fordert Trainer Uwe Neuhaus vor der Auswärtspartie in Bochum (Anpfiff 18.30 Uhr) eine „andere Mentalität“. In den vergangenen Tagen habe er viel mit den Spielern geredet, sagt er. „Wir waren uns relativ einig, dass der Auslöser für den Spannungsabfall das späte Gegentor in Braunschweig war.“ Nach den Worten sollen nun Taten folgen. Im Training, so Neuhaus, sei eine andere Einstellung und mehr Bereitschaft zu sehen gewesen. „Wir haben also den richtigen Weg eingeschlagen. Eine Garantie für den Erfolg ist das aber noch nicht.“

Auch Manuel Konrad, der erneut Marco Hartmann im defensiven Mittelfeld ersetzen wird, ist optimistisch, dass Dynamo „ein anderes Gesicht zeigen“ wird. „Bei den Einheiten war jetzt mehr Zug drin. Wir werden in Bochum unseren Mann stehen.“ Konrad erwartet einen spielstarken Gegner, der unbedingt gewinnen will. Der VfL ist mit 37 Punkten derzeit Tabellenzehnter. „Sie werden sich noch nicht in Sicherheit fühlen und deshalb mit Druck und Anspannung ins Spiel gehen“, vermutet Neuhaus. Bochums Trainer Gertjan Verbeek möchte allerdings vom rechnerisch noch möglichen Abstieg nichts hören: „Rein rechnerisch könnte ich auch noch Milliardär werden“, konterte der Holländer eine Frage. Soll wohl heißen: Beides ist eigentlich ausgeschlossen.

Personell rotiert Neuhaus zurück, verändert die Startelf gegenüber der 0:1-Niederlage in Fürth auf drei Positionen: Niklas Kreuzer ersetzt den am Zeh verletzten Fabian Müller auf der rechten Abwehrseite, Jannik Müller spielt anstelle von Giuliano Modica als Innenverteidiger und Niklas Hauptmann verdrängt im zentralen Mittelfeld Aias Aosman. Damit ist die Aufstellung identisch mit der vom glücklichen 1:1 gegen Düsseldorf.

Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Ballas, J. Müller, Heise - Konrad - Gogia, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

