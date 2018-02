Live-Blues mit „Deal“ In der Turmvilla Bad Muskau spielt am Sonnabendabend die Bluesband „Deal“. Diese und weitere Veranstaltungen finden sie im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Miguel, Maria und Sebastian, zwei Gitarren, zwei Mundharmonikas und Gesang: Blues live mit „Deal“ ist am Samstag in der Turmvilla Bad Muskau zu erleben. Das Pendeln zwischen Miguels eindringlichen deutschen Songs, Bluesstandards und Folk sowie Improvisationen verspricht einen heftigen, interessanten Abend. Miguel und Sebastian kennen sich seit Jahren aus vielen gemeinsamen Bandprojekten. Mit Maria an der Mundharmonika kommt eine große Bereicherung in die Musik. Mit exzellentem Spiel, großer Improvisationsfreude bereichert sie das Programm auf ganz neue Weise. Handgemachte Musik zum Zuhören, Tanzen und Genießen. Das Konzert beginnt 21 Uhr. Karten an der Abendkasse kosten neun Euro.

