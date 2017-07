Live-Blog zum G20-Gipfel

In Hamburg kommen am Freitag und Samstag die Regierungschefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer zusammen. Gipfel-Gegner kündigen massive Proteste an, die Polizei will mit 20 000 Beamten für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Alle Entwicklungen und Infos gibt es bei uns im Ticker.

