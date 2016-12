Live-Blog: Wo ist Anis Amri?

Mit diesen Bildern schreibt das Bundeskriminalamt den mutmaßlich tunesischen Attentäter Anis Amri zur Fahndung aus. © dpa

Nach dem Lastwagen-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sucht das Bundeskriminalamt jetzt öffentlich nach einem Verdächtigen. Der 24-jährige Tunesier Anis Amri wurde zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben. Ihm sind zudem Fahnder europaweit auf der Spur. In Sicherheitskreisen ist der Mann kein Unbekannter, in Berlin wurde der Gefährder monatelang observiert und sollte schon abgeschoben werden. Alle Informationen lesen Sie im Live-Blog.

Live-Blog zum Anschlag in Berlin

