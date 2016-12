Live-Blog: Dokument in Lkw gefunden

Bei dem Lastwagen-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wurden 12 Menschen getötet. © Reuters

Nach dem Anschlag in Berlin fahndet die Polizei nach Informationen der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ und des Hessischen Rundfunks bundesweit und nicht öffentlich nach einem Verdächtigen. Im Fußraum des Führerhauses des Lkw, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, sei eine Duldung mit den Personalien gefunden worden.

Alle Informationen im Live-Blog:

zur Startseite