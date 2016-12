Live-Blog: Ausweis in Fahrerkabine entdeckt

Während die Fahndung nach dem Attentäter läuft, wurden an Weihnachtsmärkten in Deutschland die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. © dpa

Nach dem Anschlag in Berlin fahndet die Polizei Medienberichten zufolge bundesweit nach einem Verdächtigen. Im Fußraum des Führerhauses des Lkw, der am Montagabend in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, wurde offenbar eine Duldung mit den Personalien gefunden. Es sei auf einen Tunesier ausgestellt. Alle Informationen lesen Sie im Live-Blog.

Live-Blog zum Anschlag in Berlin

