Live-Auftritte im Feriencamp

Silke Linke sammelt leere Plastik-Stifte, um Projekte in Flüchtlingscamps zu unterstützen. Foto: Katrin Demczenko

Hoyerswerda. Heute starten für die sächsischen Schüler die Winterferien, die die evangelischen Kindergruppen aus Hoyerswerda und der Region erstmals für eine gemeinsame Aktivität nutzen.

Sie veranstalten in dieser Woche von Montag bis Freitag KinderErlebnisTage, vormittags im Kinghaus und nachmittags im Lausitz-Center, sagte die Katechetin Silke Linke. Kinder vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM), der Neustadt- und Altstadtgemeinde sowie der Evangelischen Jugendarbeit Region Hoyerswerda/ Ruhland e.V. können teilnehmen und treffen sich 8.30 Uhr im Kinghaus zu Workshops und zum Mittagessen. Nach Bedarf vermittelt ihnen Silke Linke erste Gitarrenkenntnisse und Betreuer vom CVJM bringen ebenfalls Instrumente mit. Wer Lieder, Tänze oder eine Zirkusnummer einübt, kann sein Können täglich 14.30 Uhr im Lausitz-Center vor Rossmann zeigen. Jeden Vormittag erarbeitet der Dresdener Kinderkatechet Norbert Binder mit einigen Teilnehmern auch eine Bibelgeschichte als Puppenspiel, die 16 Uhr im Lausitz-Center aufgeführt wird. Täglich 15 Uhr organisieren dort der CVJM und das Charismatische Zentrum Hoyerswerda Sport- und Bastelangebote für die Campteilnehmer und Kinder, die vorbeikommen. Die Adventgemeinde und die Landeskirchliche Gemeinschaft aus Hoyerswerda stellen an allen Nachmittagen ihre Angebote vor. So viele Helfer und Mitwirkende hat es bei dem Winterferienprojekt noch nie gegeben, freut sich Silke Linke. Eine Anmeldung für die jeweiligen Vormittage wird unter Telefon 03571 413329 erbeten. Die Teilnahme kostet pro Tag 3 Euro.

Da am 2. März Weltgebetstag ist, hat Silke Linke die Spendenaktion „Stifte machen Mädchen stark“ des Weltgebetstag der Frauen Deutsches Komitee e.V. für die Kinghaus-Gemeinde übernommen. Jeder Mensch kann ihr leergeschriebene Kugelschreiber, Faser- und Gelstifte, Füllhalter oder Patronen aus Plastik bringen, die sie der Firma BIC zum Recycling schickt. Für jeden Stift spendet das Unternehmen einen Cent und für 450 Stifte oder 4,50 € erhält ein syrisches Mädchen in einem libanesischen Flüchtlingslager Schulmaterial.

Pfarrer Jörg Michel von der Kinghausgemeinde informiert über die bundesweit stattfindende ökumenische Aktion „Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit“, die von Aschermittwoch bis Ostersonntag läuft. In Hoyerswerda findet sie erstmals statt mit dem Ziel, dass die Teilnehmer darüber nachdenken, wie sie im Alltag klimafreundlicher leben können.

Die Gemeinde ist beim Klimafasten Impulsgeber und Multiplikator, um eine möglichst große Anzahl Menschen zu erreichen. Eine im Kinghaus ausliegende oder auf www.ekbo.de/klimafasten herunterladbare Broschüre, bietet für die sieben Fastenwochen sieben einfach Denk- und Handlungsansätze an. Dazu gehören unter anderem: Mehr Radeln anstatt Auto fahren oder die Tiefkühlpizza weglassen und lieber selbst mit regionalen Zutaten kochen. Wer Fair-Trade-Produkte erwirbt unterstützt direkt jene Bauern, die sie anbauen. Verbraucher beeinflussen mit ihrem Kaufverhalten, welche Produkte in Supermarktregalen stehen und diese Macht sollten sie viel bewusster nutzen, sagt Pfarrer Michel. Das Ziel der Fastenaktion lässt sich mit dem afrikanischen Sprichwort beschreiben: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, werden sie das Antlitz dieser Welt verändern.“

