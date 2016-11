Litronik-Mitarbeiter erhalten mehr Geld Der Batterie-Hersteller hat sich mit der Gewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, der vielerlei Prämien vorsieht.

Die Beschäftigten der Firma Litronik in Pirna-Copitz bekommen rückwirkend mehr Lohn. Die Industriegewerkschaft „Bergbau, Chemie, Energie“ und das Unternehmen einigten sich kürzlich auf einen neuen Tarifvertrag. Demnach steigen die Löhne und Gehälter ab 1. Oktober 2016 in drei Stufen um insgesamt 5,3 Prozent, die sogenannten monatlichen Zielentgelte auf zwölf Prozent. Zudem wurde erstmals ein Tarifvertrag über Ausbildungsvergütungen abgeschlossen, auch zahlt die Firma künftig Jubiläumsgelder. Dieser Tarifvertrag läuft bis 31. Dezember 2018. Laut der Gewerkschaft hatten sich die Verhandlungspartner erst nach zähem Ringen auf ein Ergebnis verständigen können, das vor Kurzem in Kraft trat. Neben den Lohnerhöhungen wird laut dem neuen Regelwerk nun auch langjährige Betriebszugehörigkeit finanziell honoriert, beispielsweise mit einer Prämie von 250 Euro bei zehn Jahren bis 1 250 Euro bei 45 Jahren. Darüber hinaus besteht innerhalb eines Pilotprogrammes die Möglichkeit für vorbelastete Arbeitnehmer, dass gesundheitsfördernde Angebote finanziell unterstützt werden.

Litronik Batterietechnologie Pirna ist ein weltweit bedeutender Auftragshersteller von kompakten Batterien für Implantate. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 270 Mitarbeiter. (SZ/mö)

