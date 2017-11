Listen gegen Siemens-Schließung liegen aus Die Görlitzer können sich überall am Protest gegen die Schließung des Werks beteiligen.

Im gesamten Stadtgebiet liegen seit Dienstag Unterschriftenlisten aus. Wer sich einträgt, beteiligt sich am Protest gegen die Schließung des Siemens-Standortes Görlitz. Anlaufstellen sind die Filialen des Presse & Buch Zentrums auf dem Postplatz, bei Marktkauf und in der Kö-Passage, weiterhin die Bäckerei Schwerdtner-Filialen bei Netto in Biesnitz und am Tierpark, Kaufland Weinhübel, Rewe Rauschwalde und Café Central. Ausgelegt hat sie Eric Kittelmann, der sich bereits beim Protest gegen den Stellenabbau bei Bombardier einen Namen in der Stadt gemacht hat.

Zurzeit stehe er in engem Kontakt zu Matthias Schöneich von Siemens, dessen Online Petition inzwischen mehr als 10 000 Unterzeichner hat. „Da nicht alle Görlitzer online unterwegs sind, wollen wir das Thema gern noch auf anderen Wegen verbreiten“, erklärt Kittelmann. Am heutigen Donnerstag findet in Görlitz zudem eine große Protestkundgebung statt. Beginn ist 12.30 Uhr am Werktor. (SZ/dan)

