Liste im Bürgerbüro für Holz-Interessenten

Aufgrund der vielen schweren Stürme in der jüngeren Vergangenheit und den damit verbundenen Schäden am Baumbestand ist in der Stadt Bernsdorf sehr viel Holz angefallen. Und bei den nun noch bevorstehenden Fällungen in Größenordnungen kommt noch eine ganze Menge hinzu. „Das Holz wird ordnungsgemäß verkauft“, ließ Steffen Moschke vom Bauamt jüngst auf eine entsprechende Frage aus der Runde der Stadträte wissen. „Wir führen im Bürgerbüro eine Liste, da kann sich jeder eintragen, der an Holz interessiert ist.“ Dieses Prozedere sollte zwar allgemein bekannt sein, ist es aber offenbar noch nicht, wie einige überraschte Blicke zeigten.

Eine Aufrechnung der Verkaufserlöse auf den jeweiligen Ortsteil, in denen das Holz angefallen ist, erfolgt aber nicht, erfuhr die neue Wiednitzer Ortsvorsteherin Edeltraud Ritter . Sie hatte die jüngst erfolgte Fällung einer zweistämmigen Eiche zum Anlass genommen, das nachzufragen. (rgr)

