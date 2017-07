Lionsclub sammelt für Bergwacht Am kommenden Wochenende steigt das Kirnitzschtalfest. Die Lions sammeln dieses Mal für die Lebensretter in der Sächsischen Schweiz.

Der Lionsclub sammelt beim Kirnitzschtalfest immer Geld für den guten Zweck. Ihren Stand haben sie am Depot der Kirnitzschtalbahn. © Archivfoto/Steffen Unger

Der Lionsclub Sebnitz sammelt beim Kirnitzschtalfest an diesem Wochenende Geld für die Bergrettung. Die Erlöse des Verkaufsstands der Lions sollen in diesem Jahr der Bergwacht in der Sächsischen Schweiz zugutekommen, wie Vereinssprecher Hans-Friedrich Jansen mitteilt. Der Lionsclub Sebnitz verkauft alljährlich zum Kirnitzschtalfest am letzten Wochenende im Juli Gegrilltes, selbst gebackenen Kuchen sowie Getränke an einem Stand im Depot der Kirnitzschtalbahn, um mit dem Erlös einen guten Zweck in der Region zu unterstützen. In diesem Jahr haben sich die Mitglieder des Klubs für die Bergwacht entschieden. Mit Hilfe der Verkaufserlöse vom Kirnitzschtalfest soll Equipment für die Luftrettung angeschafft werden. Da die Zahl der verunglückten Personen beim Klettern und Wandern im Elbsandsteingebirge stetig zunimmt und immer häufiger auch der Rettungshubschrauber zur Bergung Verletzter zum Einsatz kommen muss, sieht das Lions-Hilfswerk das Geld gut verwendet. (SZ)

