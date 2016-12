Lions verkaufen Herrnhuter Sterne

Die Mitglieder des Lions Club Sebnitz und ihre Frauen werden wieder aktiv. Sie besetzen am 3. Adventswochenende am 10. und 11. Dezember mit jeweils zwei Schichten ihren Verkaufsstand auf dem Marktplatz in Neustadt. Darüber informiert Lions-Sprecher Hans-Friedrich Jansen. Neben Glühwein, Fettbemmen, selbst gebackenem Kuchen und weiteren Annehmlichkeiten werden auch dieses Jahr wieder verschiedene Sortimente Herrnhuter Sterne angeboten. Der Erlös des Lionsstandes kommt dieses Jahr dem „Festverein 750 Jahre Polenz“ für das Gesindehaus zugute. Kaltes und trockenes Winterwetter und damit viele Besucher sind wünschenswert, um dafür einen hohen Erlös zu erzielen. (SZ)

