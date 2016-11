Lions spenden 5100 Euro Der Lions-Ball hat eine ordentliche Summe für einen guten Zweck gebracht. 150 Gäste haben sich um die Lose gedrängt.

Dippoldiswalde /Freital. Die Lions-Clubs Dippoldiswalde und Freital haben auf ihrem gemeinsamen Herbstball in den Parksälen in Dippoldiswalde einen Benefizerlös von 5 100 Euro erwirtschaftet, wie Stephan Trutschler, der Pressesprecher der Lions, informierte. Karsten Kreher, der Präsident der Dippser Lions, und Claus-Michael Zwiebel, der Freitaler Lions-Präsident, sowie Jörg Lässig von der sächsischen Lions-Organisation haben den Benefizertrag an den kleinen Behindertenkreis der Diakonie Dippoldiswalde übergeben. Evelyn Geißler und Ramona Ruhsam nahmen den Spendenscheck entgegen. Im vergangenen Jahr haben die Lions den Erlös des Balles dem Kinderschutzbund gespendet.

Ein wesentlicher Teil der Benefizsumme rührte aus der Tombola, bei der es dieses Jahr eine Neuheit gab. Dort gab es dieses Mal auch Gedränge um die Lose. Binnen 15 Minuten waren sie ausverkauft. In früheren Jahren hat sich das länger hingezogen. Mit ein Grund dafür waren wohl die 250 Preise, die es zu gewinnen gab. Dort waren vom Flachbildfernseher über eine Mühle-Uhr aus Glashütte bis zu Rundflügen attraktive Preise im Angebot, wie Trutschler weiter mitteilt. (SZ/fh)

