Lions spenden 2 000 Euro

Der Lions Club Dippoldiswalde überweist in diesen Tagen 2 000 Euro an das Diakonische Werk Dippoldiswalde. Dieses Geld kommt aus dem Erlös des Verkaufsstands auf dem Weihnachtsmarkt in Malter im vergangenen Jahr und aus Spenden einzelner Mitglieder, wie Präsident Karsten Kreher informierte.

Die Spende war schon im vergangenen Jahr abgesprochen worden. Damit hat die Diakonie ihren Eigenanteil teilweise finanziert für die Stelle einer Koordinatorin, die den ehrenamtlichen Einsatz zur Flüchtlingshilfe im Stadtgebiet Dippoldiswalde organisiert hat. Das Projekt lief im vergangenen Jahr und wurde vom Freistaat Sachsen gefördert, informierte Diakonie-Geschäftsführer Jörg Ihbe.

Der Lions Club Dippoldiswalde hat 18 Mitglieder, die sich regelmäßig treffen. Ihre nächste öffentliche Aktion wird ein Jazz-Frühschoppen am Sonntag nach „Malter in Flammen“ sein. Der Erlös wird dem Kinderhospiz in Dresden zugute kommen. Ein solcher Frühschoppen fand vor fünf Jahren schon einmal statt. (SZ/fh)

