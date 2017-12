Lions-Spende für behindertes Kind Die Mitglieder des Sebnitzer Klubs sammelten 1 500 Euro für eine Therapie.

Neustadt/Stolpen. Mit seinem Verkaufsstand auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt hat der Lions-Club Sebnitz 1 500 Euro für einen wohltätigen Zweck erwirtschaftet. Das gibt der Vize-Präsident des Clubs, Hans-Friedrich Jansen, bekannt. Die Aktion stand unter dem Motto: Unterstützung eines behinderten Kindes aus dem Großraum Stolpen. Die Mitglieder des Lions-Clubs und ihre Frauen verkauften an dem Stand selbst gebackenen Kuchen, Fettbemmen sowie Glühwein, Kaffee und Kinderpunsch. Zum dritten Mal waren auch wieder Herrnhuter Sterne im Angebot. Am Sonnabend und Sonntag des dritten Adventswochenendes standen die Lions-Mitglieder jeweils in zwei Schichten bis zu neun Stunden hinter dem Verkaufstresen.

Am Ende der Markttage konnten die Organisatoren einen Nettoerlös von rund 1 400 Euro verzeichnen. Auf dem anschließenden Weihnachtsklubabend wurde der Betrag auf 1 500 Euro aufgerundet. Der Familie des behinderten Kindes konnte somit noch vor dem Weihnachtsfest die frohe Botschaft übermittelt werden, sie stieß auf große Freude und Dankbarkeit, so Jansen. Mit dem gesammelten Geld wird eine im Frühjahr anstehende Therapie für das Kind finanziell unterstützt. (SZ)

