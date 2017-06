Lions laden zur 3. Schlossnacht ein Auf der Bühne steht die Band Jackpott. Der Erlös des Abends wird gespendet.

Auf Klippenstein findet am 1. Juli die Schlossnacht statt. © Thorsten Eckert

Musik zum Zuhören und Tanzen, dazu ein leckerer Imbiss und das imposante Schloss Klippenstein: Das ist die 3. Schlossnacht in Radeberg. Sie findet am Sonnabend, dem 1. Juli, statt. Um 19 Uhr geht es los. Organisiert wird der Abend vom Radeberger Lions-Club. Auf der Bühne steht diesmal die Band „Jackpott“ aus Dresden. „Bei Boogie und Swing von Glenn Miller über Fats Domino bis zu bekannten Klassikern aus den 70/80ern kommt sicher eine Superstimmung im Garten von Schloss Klippenstein auf“, sagt Thomas Tiebel, Chef der Radeberger Likörfabrik und Mitglied im Radeberger Lions-Club. Darüber hinaus werden den Besuchern leckere Würste und Steaks vom Holzkohlegrill, frisch gezapftes Radeberger Pilsner und andere kühle Getränke angeboten. Willkommen sind alle Radeberger und natürlich ihre Gäste. Die Veranstalter hoffen auf eine laue Sommernacht. Doch auch wenn es regnen sollte, dürfte das der Stimmung keinen Abbruch tun. „Viele der Plätze sind überdacht. Es wird also niemand nass“, sagt Thomas Tiebel.

Die Einnahmen an dem Abend gehen an gemeinnützige Projekte. So haben die Lions bereits mit den Erlösen aus früheren Veranstaltungen die Sanierung von Schloss Klippenstein unterstützt, auch das Projekt „Schule-Wirtschaft“, das Schulen und Betriebe in Radeberg bei der Suche nach Lehrlingen und Lehrstellen zusammenbringt, wurde geholfen. Die Mitglieder des Lions-Clubs werden bei der „Radeberger Schlossnacht“ am 1. Juli ehrenamtlich arbeiten. Die Erlöse gehen diesmal wieder an das Schloss Klippenstein. „Hier stehen mehrere Bauprojekte an – unter anderem wird ein Fahrstuhl errichtet. Das wollen wir unterstützen.“

Tickets für die Schlossnacht gibt es im Vorverkauf in der Aral-Tankstelle Radeberg an der Badstraße, in der Likörfabrik an der Hauptstraße und auf Schloss Klippenstein. Sie kosten im Vorverkauf fünf Euro, an der Abendkasse sechs Euro. (SZ/td)

3. Radeberger Schlossnacht ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Garten von Schloss Klippenstein

