Lions-Club hilft behindertem Kind Der Sebnitzer Lions-Club will in diesem Jahr wieder mit einem Stand auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt präsent sein.

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Neustädter Weihnachstmarkt wieder einen Stand vom Lions-Club Sebnitz. © Archivfoto: Dirk Zschiedrich

Auch dieses Jahr besetzt der Lions-Club Sebnitz wieder einen Stand auf dem Neustädter Weihnachtsmarkt. Neben Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee können auch wieder Fettbemmen und selbst gebackener Kuchen gekauft werden. Zum dritten Mal sind auch verschiedene Ausführungen von Herrnhuter Sternen im Angebot. Am dritten Advent ist der Stand von 11 bis 21 Uhr jeweils am Sonnabend und am Sonntag besetzt. Darüber informiert Vizepräsident Hans-Friedrich Jansen. Das eingenommene Geld wird wieder für einen guten Zweck gespendet.

Der Verkaufserlös wird diesmal für die Unterstützung eines behinderten Kindes aus dem Raum Stolpen verwendet.

Die Mitglieder des Lions Clubs nehmen auch wieder nicht mehr benötigte Brillen entgegen. Diese werden zentral gereinigt, vermessen und dann nach Afrika geschickt. Dort finden Sie Verwendung für an grauem Star erkrankte Menschen.

Außerhalb des Weihnachtsmarkts können auch Brillen bei Radio Viebig in Neustadt, in der Rosen-Apotheke in Sebnitz sowie der Zahnarztpraxis Boden in Stolpen und Dürrröhrsdorf abgegeben werden. (SZ)

