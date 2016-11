Lions-Club bei Spendenmarathon Der Verein stiftet 500 Euro für sehbehinderte Kinder in Afrika. Die Summe könnte sich verdreifachen.

Der Lions Club Sebnitz beteiligt sich am RTL-Spendenmarathon „Aus 500 Euro werden 1500 Euro“, darüber informiert Sprecher Hans-Friedrich Jansen. Seit 1925 ist die Bekämpfung von Blindheit ein ganz wesentliches weltweites Ziel von Lions Clubs International. Die deutschen Lions leisten mit „Lichtblicke für Kinder“ in Zusammenarbeit mit der Stiftung RTL und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) einen Beitrag, um Kindern in Afrika ihr Augenlicht zurückzugeben. Seit 2011 engagieren sich Lions in jeweils einem anderen Land in Afrika. Ziel ist es, durch Ausbildung von Augenärzten, Ausstattung von Augenkliniken und die Übernahme von Kosten für Operationen den Grauen Star bei Kindern zu bekämpfen. Dabei erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit der Christoffel-Blindenmission. Ein kleiner Eingriff kann sehbehinderten Kindern in Benin ein neues Leben schenken. Der Ex-Diskuswerfer, fünffacher Weltmeister und Olympiasieger Lars Riedel ist Projektpate beim diesjährigen Spendenmarathon, der am 24. November mit einer Live-Übertragung bei RTL endet. Wenn bis Sendebeginn für dieses Projekt insgesamt 500 000 Euro gespendet wurden, verdoppelt sich dieser Betrag, und auch das Bundesministerium legt nochmals 500 000 Euro drauf. So werden aus jedem gespendeten Euro letztlich drei Euro. Wie in den vergangenen Jahren spendet der Lions Club Sebnitz 500 Euro und weiß, dass daraus letztlich 1 500 Euro werden – wenn der Grundbetrag an Spenden erreicht wird, sagt Hans-Friedrich Jansen. In den letzten Jahren gelang dies dank vieler kleiner, privater Spenden bundesweit. (SZ)

Spenden an: Hilfswerk der Deutschen Lions e. V., Frankfurter Volksbank eG, IBAN: DE83501900000000300500, BIC: FFVBDEFF, Stichwort: Lichtblicke.

Am 24. November überträgt RTL live ab 23.15 Uhr.

