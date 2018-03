Linz wird 800 Der Schönfelder Ortsteil feiert 2020 sein Jubiläum. Schon jetzt gibt es einen Einwohnertreff dazu. Ideen sind gefragt.

Eine historische Postkutsche ist beim Umzug bei der 800-Jahr-Feier in Schönfeld dabei. Der Ort feierte am 4. September 2016 sein Jubiläum. © Klaus-Dieter Brühl

Schönfeld. Im Jahr 2020 begeht Linz sein 800-jähriges Ortsjubiläum. Die Gemeinde Schönfels will bereits jetzt mit den Vorbereitungen beginnen. Alle Interessierten werden um aktive Mitwirkung gebeten. „Ideen, Anregungen und Vorschläge sollen dazu beitragen, dass die Feier zum Ortsjubiläum 2020 zu einem unvergesslichen Höhepunkt wird“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Weigel. Auf einer Einwohnerversammlung am 12. März um 19 Uhr im Versammlungsraum in der Mühlenstraße 14 (ehemalige Jugendherberge) werden alle Hinweise zusammengetragen.

Gesucht werden auch alte Fotos von Linz. Wie schon bei der 800-Jahrfeier von Schönfeld 2016 sollen sie eingescannt und dann ihren Besitzern wieder zurückgegeben werden. Dafür sollen sich die Linzer bitte in der Gemeindeverwaltung Schönfeld in der Straße der MTS 11 melden.

