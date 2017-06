Linkspartei will Klarheit für Wasserwacht Wer muss in Sachsen die Kosten für Rettungsschwimmer an Seen übernehmen? Die Linke fordert einheitliche Regeln.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Die Linkspartei kritisiert die unklaren Regeln zur Bezahlung der Wasserwacht in Sachsen. Das führt immer wieder zu Konflikten wie derzeit am Olbersdorfer See, wo die Sparkassen-Stiftung bei der Finanzierung der Rettungsschwimmer einspringen wollte, wogegen aber ein Gemeinderat Anzeige erstattete. Am Berzdorfer See finanziert Schönau-Berzdorf die Wasserwacht in der Blauen Lagune, an den städtischen Stränden gibt es überhaupt keine Rettungsschwimmer.

Der Görlitzer Landtagsabgeordnete und Kreisrat Mirko Schultze (Linke) sieht eine Lösung des immer wieder auftretenden Problems in einer Veränderung des sächsischen Rettungsdienstgesetzes, um die Bezahlung wie in anderen Bundesländern sachsenweit einheitlich zu regeln. Als ersten Schritt hat er jetzt den Görlitzer Landrat Bernd Lange aufgefordert, einen Überblick über die Situation im Landkreis zu geben.

