Links vor rechts Stefanie Eger ist die erste und bislang einzige Beraterin für Linkshänder im Landkreis. Sie hilft Kindern, die früher rigoros umerzogen worden wären.

Im Diagnostik- und Beratungszentrum der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen in Radebeul hilft Ergotherapeutin Stefanie Eger der sechsjährigen Xenia, den richtigen Umgang mit ihrer Linkshändigkeit zu erlernen. © Arvid Müller

Mit einem goldenen Buntstift malt Xenia Zahlen auf ein weißes Blatt Papier. Schon nach ein paar Sekunden wirkt die Sechsjährige ganz versunken in diese Aufgabe. Noch vor einem Jahr wäre das undenkbar gewesen. „Sie hat immer ganz schnell den Stift hingeschmissen und gesagt, ich kann das nicht“, erzählt ihre Mutter Katrin Wolf. Die Hand ihrer kleinen Tochter war dann verkrampft und tat weh.

Bei den U-Untersuchungen fielen die Defizite beim Malen auf, die ihre ältere Schwester überhaupt nicht hatte. Ein Kinderarzt testete, ob Xenia Linkshänderin sein könnte. Doch das Telefon, das er ihr reichte, griff sie mit rechts, auch gegen einen Fußball trat sie mit dem rechten Fuß. Sein Urteil: Xenia ist Rechtshänderin.

Ein Irrtum, wie Stefanie Eger feststellte. Die 31-Jährige ist Ergotherapeutin und hat sich in einer dreijährigen Weiterbildung zur Linkshänderberaterin qualifiziert – als erste und bislang einzige Therapeutin im Landkreis Meißen. Als die Dresdnerin Katrin Wolf im vergangenen November das erste Mal mit Xenia in das Radebeuler Diagnostik- und Beratungszentrum der Volkssolidarität kommt, ist der Ergotherapeutin schnell alles klar: Das Mädchen gibt ihr zur Begrüßung die linke Hand. „Das war für mich ein Indiz“, sagt Eger. Der Rest – mit welcher Hand man nach einem Hörer greift oder auch eine Gabel hält – könne anerzogen oder abgeschaut sein.

Nicht schreiben wie Obama

Heute ist Xenia zum zwanzigsten und vorerst letzten Mal bei Stefanie Eger. Sie kennt den Ablauf gut. „Die rosane“, sagt sie, als die Beraterin fragt, auf welcher Unterlage sie immer geschrieben habe. Eine Zeichnung darauf zeigt ihr, wie schräg sie ihr Blatt legen muss, um gut schreiben zu können. Nämlich genau in die andere Richtung als Rechtshänder. „Die Kinder sollen lernen, nicht diese Hakenhaltung zu bekommen“, erklärt Stefanie Eger.

Diese gewöhnten sich viele an, um beim Schreiben mit links nicht über die Schrift zu wischen und sie so zu verschmieren. Eine Haltung, die man zum Beispiel beim Ex-US-Präsidenten Barack Obama sehen könne, der – wie auch Bill Clinton – Linkshänder ist.

Doch Xenia schont dank Stefanie Eger ihr Handgelenk und beherrscht auch schon den „Zaubergriff“: Drei Finger sind am Stift, die anderen beiden sind so angewinkelt, dass sie eine „Zaubermurmel“ halten könnten. Noch etwas, das Rechtshänder instinktiv richtig machen, musste Xenia erst lernen: von links nach rechts zu schreiben und auch zu lesen. „Einmal hat sie ihren Namen komplett in Spiegelschrift geschrieben“, erzählt Katrin Wolf. „Das können Linkshänder meist ganz gut, ohne zu überlegen“, erklärt Stefanie Eger.

In einer Welt, die von Rechtshändigkeit dominiert wird, wirkt das fremd, dabei sollen, je nach Studie, zehn bis sogar 50 Prozent aller Menschen Linkshänder sein. Die Ursachen dafür sind noch nicht abschließend erforscht, fest steht aber, dass bei Linkshändern die rechte Gehirnhälfte dominanter ist, und das von Geburt an. Nachahmung oder Erziehung könne aber dazu führen, dass es schwerer zu bestimmen sei, welche Hand denn nun die dominantere ist, so Eger.

Kinder wie Xenia wären vor ein paar Jahrzehnten noch zum Rechtshänder „umerzogen“ worden. Mit gravierenden Folgen: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, Sprachstörungen oder Minderwertigkeitskomplexe listet Dr. Johanna Barbara Sattler auf ihrer Internetseite als Beispiele. Sattler ist Psychologin, Gründerin der „Ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder“ in München und wurde einst selbst umerzogen. Stefanie Eger hat noch bei ihr gelernt.

Heute gibt es Stifte, Scheren, Spitzer oder sogar Kartoffelschäler für Linkshänder zu kaufen, und längst nicht mehr nur im Fachgeschäft. Nur in den Köpfen mancher Menschen ist noch nicht angekommen, dass es normal ist, Dinge mit links zu tun. „Bei der Begrüßung sagen manche Kindergärtner, nein, gib mir die richtige Hand“, erzählt Xenias Mutter. „Da muss ich dann sagen, es ist ja nicht die falsche Hand.“ Die Deutung von richtig und falsch verunsichere die Kinder sehr, sagt Stefanie Eger. „Sie denken dann, links ist bestimmt nicht richtig, oder sie fühlen sich doof.“

Xenia hat inzwischen alle Aufgaben der Beraterin fehlerfrei gelöst. Zum Abschluss bekommt sie ein Buch mit Kratzbildern von ihr geschenkt. Kurz nimmt sie den dazugehörigen Stift in die rechte Hand. Dann korrigiert sie sich selbst und malt los.

