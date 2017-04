Links, rechts oder doch geradeaus? In Großenhain wird zurzeit auf mehreren Straßen gebaut. Nicht jedem Autofahrer bereiten die Umleitungen Vergnügen.

Zwei dicke Ausrufezeichen und diverse Schilder empfangen die Autofahrer aus Richtung Meißen und führen sie auf die Umleitung. Doch nicht alle Fahrer reagieren richtig. © Klaus-Dieter Brühl

Der Rentner aus Österreich hat fertig. Sichtlich entkräftet schaltet der 69-Jährige den Motor seines Kia aus und macht erst mal gar nichts. „Ich weiß nicht mehr, wie ich jetzt aus der Stadt rauskommen soll“, sagt der Mann entschuldigend, und leichte Verzweiflung ist aus seiner Stimme herauszuhören. Dass er jetzt nicht mitten auf Großenhains Schlossstraße stehen bleiben könne – die sich ja obendrein als Einbahnstraße herausgestellt hat – sei ihm klar. Aber wohin jetzt ausweichen? Bereits zweimal habe er die Schleife am Rathaus vorbei gedreht. Ein kurzes Gespräch mit einer Passantin führt den älteren Herrn wenig später auf den Pfad des rechtmäßigen Fahrens und Großenhains Umleitungsstrecke zurück. Geschafft.

Was der Tourist aus der Steiermark nicht weiß: Er ist allein in dieser Woche nicht der erste Pechvogel, der angesichts von zahlreichen Hinweisschildern die falsche Ein- oder Ausfahrt gewählt hat. Halb Großenhain ist eine Baustelle, und vor allem Ortsunkundigen stehen angesichts stetiger Umleitungshinweise zuweilen die Schweißperlen auf der Stirn. Immerhin: An der Großraschützer Straße wird gegenwärtig ebenso gebaut wie an der dicht befahrenen Carl-Maria-von-Weber-Allee, der Bundesstraße 101, dem Bäckerwiesenweg, der Frauengasse und nicht zu vergessen der Berliner Straße.

Kurze Wege durchs Zentrum? Fehlanzeige! Wer beispielsweise von der Mozartallee kommend wie gewohnt ins ladenreiche Innere der Röderstadt vordringen möchte, wird jäh an der Gabelsberger Straße gestoppt. Die Berliner Straße präsentiert sich aufgerissen. Bis Mitte Juli, so wissen die Großenhainer, wird der Abschnitt Turnstraße bis Töpfergasse ausgebaut, die Abwasserhausanschlüsse ebenso erneuert wie die Trinkwasserhausanschlüsse, Stromleitungen und Energiekabel. Kein Wunder also, dass angesichts der umfangreichen Arbeiten, die überdies die Erneuerung der Straßenbeleuchtung einschließen, nichts mehr so geht, wie vorher erlaubt. Der Autofahrer muss damit leben, dass die Gabelsberger Straße, die Berliner Straße sowie die Turnstraße als Sackgasse ausgewiesen sind.

Eine zeitweilige Regelung, die den unkundigen Großenhain-Besucher auch an der Beethovenallee zunächst leicht überfordert. Nicht etwa, weil der Betroffene von Riesa oder Meißen kommend nicht rechtzeitig darauf hingewiesen wird, was ihn gleich auf den nächsten zu fahrenden Metern erwartet. Ganz im Gegenteil! Der roten, gelben und blauen Schilder gibt es mehr als genug, und angesichts von drängelnden Fahrzeugen im Rückspiegel ist schnelle Auffassungsgabe gefragt.

Der Mann am Steuer des Ford mit Dresdner Kennzeichen war an diesem Donnerstagvormittag nun offenbar nicht mit so viel Spontanität gesegnet. Er versucht das, was vor ihm schon einigen Fahrzeugführern nicht gut bekommen ist und fährt geradewegs in die Einbahnstraße Richtung Kreuzung Dresdner Straße hinein. Wild hupen die entgegenkommenden Autos. Die Einfahrt zum Parkplatz Carl-Maria-von-Weber-Allee beendet schließlich das Intermezzo. Eine Einbahnstraßenregelung ab der Naundorfer Straße bis zur Ecke Mozartallee/Meißner Straße, welche auch in umgekehrter Fahrtrichtung – also stadtauswärts – einige Konzentration erfordert. Die Vorfahrtsregelung ist in diesem Bereich geändert worden. Nunmehr dürfen all die Autos auf der Meißner Straße zuerst fahren und jene auf der Beethovenallee müssen warten. Ein Privileg, das zumindest der blaue VW Polo nicht sofort für sich in Anspruch nimmt. Er wartet. Und mit ihm nicht nur die Fahrzeuge, die sich hinter ihm auf der Meißner Straße einfädeln, sondern auch all die Verkehrsteilnehmer, die links von ihm und plötzlich sogar gegenüberstehen. „Nun fahr doch schon“, schreit es nach einer gefühlten Ewigkeit ungehalten aus der heruntergelassenen Scheibe eines Lkw. Aber wohin denn eigentlich? Links, rechts oder doch lieber geradeaus? Der Polo entscheidet sich scheinbar schweren Herzens für die goldene Mitte. Und insgeheim vielleicht auch dafür, so schnell nicht mehr nach Großenhain zu kommen. Zumindest während der Bauerei.

