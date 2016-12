Linkes Laden schließt zum Jahresende Aus Altersgründen macht der Bestellshop in Dürrhennersdorf zu. Auch der Hermes-Paketversand fällt weg.

Michael Linke ist noch bis Jahresende im Bestellshop Dürrhennersdorf tätig. Dann ist er Ruheständler. © Thomas Eichler

Anfangs ist es nur ein Gerücht gewesen, jetzt ist es Gewissheit: Der Bestellshop Linke in der Bahnhofstraße 7 in Dürrhennersdorf schließt am 31. Dezember, genau 10 Uhr, seine Pforten. „Wir haben an diesem Tag noch einmal eine reguläre Öffnungszeit von 8.30 bis 10 Uhr“, erläutert Michael Linke. „Dann schließen wir die Ladentür ein letztes Mal zu, und zwar aus Altersgründen.“ Michael Linke ist 65 Jahre alt und geht in den Ruhestand. Geschäftsinhaberin ist seine Frau Doris. „Da man aber von den Einnahmen des kleinen Ladens nicht leben kann, arbeitet meine Frau anderswo und ich führe stundenweise das Geschäft“, erzählt der Rentner.

Seit 1993 gibt es das Geschäft. Angeboten wird, „was man auf dem Dorf so braucht: Zeitungen und Zeitschriften, Bier, Zigaretten, Getränke, Bücher und einige Haushaltwaren“, zählt Michael Linke auf. „Um ehrlich zu sein: Der Zuspruch war in letzter Zeit mäßig bis saumäßig“, sagt Linke ganz salopp. Die Leute würden lieber in die Großmärkte der Umgebung fahren, da hätte es sich nicht gelohnt, Lebensmittel anzubieten.

„Außerdem denken viele, dass es bei Discountern viel billiger ist.“ Erst im Alter würden die Menschen den Verlust begreifen, wenn sie selbst nicht mehr Auto fahren könnten und ein Taxi zum Einkaufen auch für die vielen kleinen Dinge des Alltags nutzen müssten, vermutet Herr Linke.

Ein Standbein des Geschäftes und besonderer Service war die Annahme von Paketen für den Hermes-Versand. Auch das bieten die Linkes ab Januar nicht mehr an. In Dürrhennersdorf gibt es dann keine Annahmestelle für den Hermes-Versand mehr.

Um einen Nachfolger für das Geschäft haben sich die Linkes gar nicht erst bemüht. „Wenn man für den Laden noch Miete zahlen muss, bleibt nichts übrig“, sagt der 65-Jährige. Für das Geschäft zahlen sie keine Miete, das Gebäude gehört den Linkes selbst. Wenn der Laden geschlossen ist, wird zunächst alles ausgeräumt und dann beschäftigt sich die Familie mit Sanierungsplänen für das Haus. „Aber gut Ding will Weile haben“, meint der Hausbesitzer.

Bis zum Jahresende soll der Warenbestand verkauft werden. Was dann noch da ist, geht als Kommissionsware an die Lieferanten zurück oder wird entsorgt. Deshalb kann es durchaus passieren, dass in den nächsten Tagen so mancher Stammkunde sein liebgewonnenes Produkt im Bestellshop nicht mehr kaufen kann, weil es nicht mehr vorrätig ist.

Die nächsten Annahmestellen für den Hermes-Versand sind in Neusalza-Spremberg der Bestellshop Paulik in der Poststraße 1a und die GO-Tankstelle in der Zittauer Straße 58. In Beiersdorf kann man die Pakete in der Gärtnerei Fröhlich, Löbauer Straße 72 aufgeben, in Oppach in der Tankstelle Dammert in der Bautzener Straße 9. In den beiden Tankstellen ist das sogar am Sonntag möglich.

Der Dürrhennersdorfer Bürgermeister Albrecht Gubsch sieht die Schließung des Bestellshops mit Bedauern. „In dem Laden gab es immer viele Kleinigkeiten, die man eben schnell mal benötigte. Auch Müllsäcke wurden dort wohl gerne geholt“, erinnert sich der Bürgermeister. Ihm ist jedoch auch klar, dass man von den wenigen Verkäufen in dem Geschäft nicht leben kann. Der Bürgermeister hat Verständnis dafür, dass die Linkes den Bestellshop deshalb und aus Altersgründen schließen. „Als Bürgermeister bin ich schon daran interessiert, dass die Einwohner auch künftig einen Anlaufpunkt für die Abgabe oder den Empfang ihrer Pakete haben. Aber wir als Verwaltung können das nicht selbst leisten.“ Wenn jemand für die Übernahme dieses Services Unterstützung benötige, wolle er sie gerne geben, sagt er.

