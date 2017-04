Linken-Stadtrat scheidet aus Nachdem das Ratsgremium am Jahresanfang gewachsen war, zieht sich nun ein Rat zurück.

Die Großröhrsdorfer Rat trifft sich im Rathaus. Kai Geßner wird nicht mehr dabei sein. © Rene Plaul

Im Oktober war es noch eine Auszeit, jetzt kommt das Aus. Der Großröhrsdorfer Stadtrat Kai Geßner (Linke) gibt sein Mandat auf, nachdem er es bereits Ende des Vorjahres zeitweise ruhen ließ. Diese vorübergehende Auszeit nehme er aus familiären Gründen, hieß es damals. So hatte er vor, wieder als Ansprechpartner für die Bürger im Rat zur Verfügung zu stehen. Das wird künftig nicht mehr der Fall sein. Kai Geßner stellte nun den Antrag, von seinem Mandat entbunden zu werden. Wichtige Gründe lassen das zu. Nach eigenen Angaben seien das anhaltende gesundheitliche Probleme. Auch sei er in der Fürsorge für seine Familie eingeschränkt. Der Stadtrat nahm das zur Kenntnis und entband Kai Geßner von seiner Funktion. Damit war es ein kurzes Intermezzo der Linken im Stadtrat, die erst 2014 neu in das Gremium eingezogen war. Da es keinen Kandidaten gibt, der nachrücken könnte, bleibt der Ratssitz unbesetzt, da die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststärke nicht unterschritten wird. Denn erst zum Jahresanfang waren sieben Räte durch die Fusion mit Bretnig-Hauswalde hinzugekommen. (SZ/ha)

