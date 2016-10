Linken-Stadtrat kritisiert Programm in der Arena Erst gab Freiwild in Riesa ein Konzert, jetzt soll die Band Krawallbrüder kommen. Das wird Volker Thomas zu viel.

© Alexander Schröter

Stadtrat Volker Thomas (Linke) befürchtet, dass Riesa zu einem „Mekka für Bands mit destruktiven und teilweise bösartigen Texten“ werden könnte. Beim Blick in den Veranstaltungskalender der Sachsenarena sei ihm für diesen Monat das Konzert der Rockband Krawallbrüder aufgefallen. „Unlängst gab die Gruppe Freiwild ein Konzert in Riesa. Beide Bands siedeln ihre Texte in einer Grauzone an“, so Thomas. Er fordert OB Marco Müller (CDU) nun auf, das Konzert der Krawallbrüder zu überdenken. „Es abzusetzen wäre eine mutige und richtige Entscheidung.“ Das Programm der Betreibergesellschaft FVG hält er für fragwürdig.

Müller, der auch Aufsichtsratschef der FVG ist, verweist an Prokurist Reiner Striegler: „Wir als FVG achten sehr darauf, dass keine Inhalte, die Gewalt, Krieg oder den Nationalsozialismus verherrlichen, in unserer Arena dargeboten werden.“ Ein wichtiger Hinweis sei dabei die Liste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Keine der beiden Gruppen stehe auf dieser Liste. „Die Band Freiwild, die 10 000 Besucher in unsere Arena lockte, erhielt kurz nach ihrem Auftritt bei uns den Echo, einen der bedeutendsten deutschen Medienpreise. Wir glauben nicht, dass eine Band, die der rechten Szene offen gegenübersteht, einen Echo bekommen würde.“

