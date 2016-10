Linken-Chefin will Meißen besuchen Nach ihren Äußerungen zur Asylpolitik des Bundes hatte die Meißner Linke Sahra Wagenknecht eingeladen.

Sahra Wagenknecht wird nach Meißen kommen. © Archiv/dpa

Die Aussagen der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion der Linken Sahra Wagenknecht bezüglich ihrer Zweifel an der „Wir schaffen das“- Maxime von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), wurden parteiintern von vielen Seiten kritisch gesehen. Weniger Gegenwind hatte sie dagegen innerhalb des Kreisverbandes Meißen zu befürchten. Der hatte sie Anfang August für ihre Ansichten mehrheitlich in Schutz genommen und sogar zu einem Besuch in die Stadt eingeladen.

Wie der Ortsverband der Meißner Linken nun bekannt gibt, will Wagenknecht tatsächlich nach Meißen reisen. Sie habe sich „herzlich bedankt und über die ausgesprochene Solidarität der Basisversammlung des Ortsverbandes Meißen“ gefreut, heißt es in einer Mitteilung von Bernd Matthes, dem Ortsvorsitzenden der Meißner Linken. Die Fraktionsvorsitzende werde die Einladung gerne annehmen.

Allerdings lässt es Wagenknechts Terminkalender wohl nicht zu, dass der Besuch noch in diesem Jahr zustande kommt. Laut der Mitteilung fasse sie aber das nächste Jahr fest für eine Stippvisite ins Auge, peile den Monat Mai an. Sahra Wagenknecht wurde am 16. Juli 1969 im thüringischen Jena geboren. Am 13. Oktober 2015 löste sie mit Parteikollege Dietmar Bartsch den Fraktionsvorsitzenden der Linken Gregor Gysi ab.

