Linken-Chefin widerspricht Müller Im SZ-Interview erklärt der OB, die Linken-Fraktion hätte den Ausbau der Eigenheimstandorte in Weida verzögert. Die weist auf andere Fehler hin.

Uta Knebel widerspricht der Anschuldigung, die Linke habe die Schaffung von Bauland an der Segouer Straße verzögert. © Archivfoto/Sebastian Schultz

Die Linke-Chefin Uta Knebel wehrt sich gegen den Vorwurf von Oberbürgermeister Marco Müller (CDU), ihre Stadtrats-Fraktion habe die Schaffung von Bauland an der Segouer Straße verzögert. Müller hatte im SZ-Interview am vergangenen Donnerstag wörtlich erklärt: „Durch den Widerspruch der Linken gegen den Stadtratsbeschluss für die Schaffung preiswerten Baulandes mit der städtischen WGR ist es leider zu unnötigen Verzögerungen gekommen.“

Eine Aussage, der Knebel deutlich widerspricht. Die Fraktion habe lediglich „die rechtsaufsichtliche Prüfung des Beschlussantrages ‚Rückabwicklung Grundstückstausch‘“ beantragt, wie sie in einer Stellungnahme schreibt. „Der Grund der Prüfung ergab sich aus der Tatsache, dass es beim Tausch der Grundstücke zum Werteverzehr bei unserer Kommune kommt. Die Aufgabe des Stadtrates besteht eben gerade darin, einem solchen Verlust vorzubeugen.“ In der Prüfung sei es außerdem darum gegangen, dass „bei der Erschließung des Baulandes ein hohes Risiko besteht und ob das Risiko für die Kommune geringer ist, wenn ein Dritter das Land erwirbt und entwickelt.“ Ein Grund dafür sei auch, dass der Baugrund nicht untersucht worden sei.

Obwohl die Antwort der Rechtsaufsicht lange vorliege, fehle es noch immer an einem Vorhaben- und Erschließungsplan. Der hätte schon längst erstellt sein können, kritisiert Knebel. Das sei auch möglich, wenn man noch nicht Eigentümer der Liegenschaft ist. „Der mögliche Eigenheimstandort Segouer Straße beschäftigt den Stadtrat also seit wenigstens 2013. Die Stadt hätte den Standort selbst entwickeln können, tat es aber nicht. Ein Investor wurde verprellt. Man hat es lediglich zum Rücktausch des Grundstückes an den vormaligen Besitzer gebracht.“ Seitdem passiere wieder nichts. Es sei also falsch, wenn der OB den Eindruck erwecke, die Verzögerungen würden mit der veranlassten Prüfung zusammenhängen. (SZ)

